Andrew Tate, Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı ile Suçlandı

Sosyal medyanın en tartışmalı ismi Andrew Tate, kardeşi ve iki şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hakim uygun gördüğü takdirde dava başlatılacak.

Sosyal medyanın özellikle genç kitle üzerinde olumsuz etki yaratan en tartışmalı isimlerinden Andrew Tate, geçtiğimiz yıl büyük olaylarla gündeme gelmişti. Romanya yetkilileri, Tate’i tecavüz, insan kaçakçılığı ve organize suçlar gerekçeleriyle tutuklamıştı.

Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, birkaç haftalığına tutuklu kalmış, daha sonrasında serbest bırakılmıştı. Ancak iki isim hakkındaki suçlamalar ve Romanya’daki davaları halen sürüyor. Bugün, ikili hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Andrew Tate, Tristan Tate ve iki şüpheli, mahkemeye çıkabilir:

Bükreş Savcılığı, dört isim hakkında tecavüz, insan kaçakçılığı ve cinsel istismar amaçlı organizasyon yapma suçlamalarıyla iddianame hazırladı. İddianamede, dört isim 2021 yılında suç örgütü kurmakla suçlandı.

Savcılık, suçun sadece Romanya değil, ABD ve İngiltere’yi de kapsadığını savundu. Ayrıca iddianamede suç örgütünün kurbanı olduğunu savunan yedi kişinin de ifadesine yer verildi.

Kurban isimler, Tate kardeşler tarafından evlilik vaadiyle kandırıldıklarını öne sürdü. Andrew Tate ise bu kişilerden birisi tarafından tecavüzle suçlandı.

Sonraki aşama ne olacak?

Savcılığın sunduğu iddianame, 60 gün içinde hakim tarafından incelenecek. Hakim, dava acılıp açılmayacağına karar verecek. Davanın açılması durumunda, davanın birkaç yıl sürebileceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmeler: