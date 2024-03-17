Telefonumuz çalındığında veya kaybolduğunda başvurduğumuz "Cihazımı Bul" hizmeti, cihaz kapalıyken de sinyal alabilecek.

Hırsızlık veya kayıp gibi durumlara karşı önlem almaya çalışan akıllı telefon üreticileri, internet üzerinden cihazlarınızı bulmanızı sağlayan hizmetleri ilk etapta kullanıma sunmuştu. Google ve Apple’ın kendi kullanıcılarına sunduğu “Cihazımı Bul” uygulamaları, bunların öncüleri diyebiliriz. Daha sonra ise Apple’dan konum cihazı AirTag’i gördük. Diğer markalar da kendi versiyonlarını ortaya koymada gecikmedi.

Fakat bu iki yöntemin de sınırları var. Hatta bu sınırlar yüzünden hâlâ tam olarak sorunu çözdüklerini söyleyemiyoruz. Örneğin Google ve Apple’ın Find My servisleri, cihaz sadece sinyal verdiğinde çalışıyor. AirTag türevleri ise fiziksel cihazlar. Yani telefondan ayrılıp farklı bir yere konulduğunda işlevini yitiriyor. Android 15’le gelen bir yenilik, kayıp cihaz bulmayı bunlardan daha kolay hâle getirebilir.

Google’ın “Cihazımı Bul” hizmeti, telefon kapalıyken de sinyal alabilecek.

Android Police’in haberine göre Google, Android 15 ile yeni bir API getirecek. Söz konusu sistem, veri toplayan Bluetooth işaretlerini Bluetooth kontrolcüsü içinde saklayarak çalışacak. Yani Bluetooth yoluyla saklanan konum bilgilerinden faydalanılacak. Söz konusu kontrolcünün çalışabilmesi için ayrı bir donanıma ihtiyaç duyduğu söyleniyor. Bu sayede cihaz kapalıyken kontrolcü çalışabilecek.

Öte yandan cihazda kalan az miktardaki pil gücünün de bu sistemi çalıştırabileceği söyleniyor. Özelliğin Pixel 9’la birlikte tanıtılması bekleniyor. Donanım haricinde yazılım tarafında da sistemin güvenliğini sağlamak için büyük yatırımlar gerekecektir. Diğer akıllı telefonlar için henüz bir şey söylenmemiş olsa da Pixel 8’in Android 15 güncellemesiyle bu özelliğe kavuşacağı söyleniyor. Pixel 7 ve Fold gibi eski cihazlara bu özelliğin gelmeyeceği belirtilmiş. Fakat burada sorunun donanım mı yoksa yazılım mı olduğu belirtilmemiş.

Bu özellik, tek güncellemeyle diğer cihazlara da gelecek türden bir şey değil. Zira dediğimiz gibi, ayrı bir donanım gerektiriyor. Donanımın da ötesinde, işin içine ekstra mühendislik katarak Bluetooth cihazının donanım soyutlama katmanını desteklemeleri gerekiyor ki sistem çalışabilsin. Bu yüzden özellik, şimdilik Pixel modelleriyle sınırlı olacak gibi görünüyor.

Pixel 9’u ve Android 15 güncellemesini, 14 Mayıs 2024’te düzenlenecek Google I/O 2024 etkinliğinde göreceğiz. Sizce diğer akıllı telefonlara bu sistemin yayılması ne kadar sürecek.