Google, Android 16'nın ikinci geliştirici ön izleme sürümünü yayımladı. Nispeten küçük olan yeni sürüm, birkaç yeni özelliğe ev sahipliği yapıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android 16'nın ikinci geliştirici ön izleme sürümünü yayımladı. Böylelikle Android 16 ile kullanıcılara sunulacak yeni özellikler de gün yüzüne çıkmış oldu.

Yapılan incelemeler, Android 16'nın ikinci geliştirici ön izleme sürümünde çok büyük yenilikler olmadığını gözler önüne serdi. Daha önce yayımlanan özellikler, bazı ufak değişikliklerle yeniden kullanıma sunulmuş durumdalar. Peki bu sürümdeki yenilikler neler?

Android 16 ikinci geliştirici ön izleme sürümündeki yenilikler

Kilit ekranı ile ana ekrana not kısayolu

Bir süredir geliştirme aşamasında olduğu bilinen yeni özelliklerden biri, Android 16'deki notlar kısayolu olacak. Kullanıcılar, varsayılan olarak belirleyebilecekleri bir not alma uygulamasını, kilit ekranı ve ana ekrana kısayol olarak ekleyebilecekler.

Bluetooth cihazlar için yeni pil durumu göstergesi

İlk kez Android 15'in bir beta sürümünde görünen özellik, Bluetooth ile bağlantı kurulan cihazların batarya durumlarını gösteren yeni bir tasarım sunacak.

Android 16'nın ikinci geliştirici ön izleme sürümünde öne çıkan değişiklikler bunlar. Ancak dahası da var. Mesela ilk sürümde Pixel 9'a özel "Deneysel Mod Rengi" isimli bir özellik vardı. Bu özellik, yeni sürümde kaldırıldı. Ayrıca ilk geliştirici ön izleme sürümündeki bazı hatalar da giderilmiş durumda.