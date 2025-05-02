Android 16'nın tüm telefonları masaüstü bilgisayar gibi kullanabilmeyi mümkün kılacak masaüstü modu özelliği ortaya çıktı. Söz konusu özellik, Samsung telefonlardaki DeX özelliğine benzer bir deneyim sunacak.

Samsung’un DeX özelliği sayesinde yıllardır kullanıcıların bazı Galaxy telefonlarını harici ekrana bağlayarak adeta bilgisayar gibi kullanabilmesini mümkün kılıyor. Şimdi ise Google, Android 16 ile bu deneyimi yalnızca belirli modellere değil, çok daha geniş bir Android telefon yelpazesine taşımaya hazırlanıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Android 16’nın geliştirici sürümünde yer alan yeni “masaüstü modu”, çoklu pencere, sürükle-bırak ve pencere boyutlandırma gibi özelliklerle geliyor. Yani telefonlar, sadece mobil değil, aynı zamanda masaüstü bilgisayar gibi de çalışabilecek. Arayüz, klasik Android ekranından çok Windows benzeri bir deneyim sunacak.

Öğrenciler, sırf ödev yapmak için bilgisayar almak zorunda kalmayacak

Bu mod sayesinde kullanıcılar, telefonlarını bir HDMI dönüştürücü ile harici ekrana bağlayarak harici klavye ve mouse ile çalışabilecek. Belgeler üzerinde çalışmak, e-posta yazmak, sunum hazırlamak gibi işlemler, artık yalnızca cep telefonuyla yapılabilecek. Masaüstü modu ile öğrenciler, yalnızca sunum hazırlamak, ödev tamamlamak gibi basit görevler için bir bilgisayar almaya gerek duymayacak.

Ancak her cihaz bu moddan aynı şekilde faydalanamayabilir. İşlemci, RAM ve grafik performansı, deneyimin kalitesini doğrudan etkileyebilir. Ayrıca tüm uygulamaların büyük ekranlara optimize edilmediği göz önüne alındığında, bilgisayar deneyimi her alanda kusursuz olmayabilir.

Yine de Android 16 ile gelmesi beklenen bu yenilik, mobil cihazların geleceğini ciddi şekilde etkileyebilir. Google’dan henüz resmi bir açıklama gelmese de, masaüstü modu Android’i yepyeni bir platform seviyesine taşıyabilir. Telefonlar artık sadece iletişim aracı değil, cebinizdeki mini bilgisayar olacak.