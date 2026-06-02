Google, Pixel telefonlar için Android 17 Beta 4.1 güncellemesi yayımladı. Peki bu güncelleme neler sunuyor?

Google, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ve dünya çapında milyonlarca telefona gelecek Android 17’nin beta sürecine yakın zamanda başlamıştı. Son olarak da Android 17 Beta 4’ün Pixel telefonlar için yayımlandığını görmüştük. Şimdi ise bu konuda bir gelişme daha yaşandı.

Google, Android 17 Beta 4.1 güncellemesini Pixel telefonlar için yayımladı. Peki bu güncelleme telefonlar için ne anlama geliyor? Ne gibi yeni özellikleri içeriyor? Gelin detaylarına bakalım.

Android 17 Beta 4.1 neler sunuyor?

Kararlı sürümü piyasaya sürmeye hazırlanan Google’ın yayımladığı Android 17 Beta 4.1 sürümü, küçük bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki sürümde herhangi bir yeni özellik yok. Bunun yerine şirket, telefonlarda yaşanan birkaç sorunu bu güncellemeyle çözmüş.

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro gibi telefonlar için yayımlanan yeni güncelleme; bağlantı aktif olmasına rağmen sinyalin sıfır olarak gösterilme sorunu, uçak modundayken yaşanan kullanıcı arayüzü sorunu, yüksek çözünürlük seçildiğinde harici ekranların kararması sorunu ve sistem kesintilerinden sonra oynatmanın durmasına neden olan sorunu çözüyor.

Google, yaptığı açıklamada Android 17’nin dördüncü beta sürümünün son beta olduğunu, sonrasında tam sürümün geleceğini açıklamıştı. Ancak yaşanan problemler, Beta 4.1’in yayımlanmasını sağladı.