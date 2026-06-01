Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.
Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Calico ve LONESTAR oldu. Bu iki oyunu, 4 Haziran tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
İçerikten Görseller
Calico nasıl bir oyun?
Basit eğlence temalı bir topluluk simülasyonu oyunu olan Calico'da önemli bir görevi yerine getirmen gerekiyor: Kasabanın kedi kafeteryasını yeniden kurup yumuşak canlılarla doldurmak!
Calico fragmanı
LONESTAR nasıl bir oyun?
LONESTAR, stratejik Roguelike türü uzay gemili bir deste oluşturma oyunu. Ödül avcısı olarak evrendeki suçluları yakala. Şok dalgası savaşında galip gelerek ödül ve tatiller kazan. Hazineler bul, uzay gemilerini özelleştir, yeteneklerin kilidini aç, suçluları yen ve efsane ol!
LONESTAR fragmanı
Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?
Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
- Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.