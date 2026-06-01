[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Calico ve LONESTAR oldu. Bu iki oyunu, 4 Haziran tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Calico nasıl bir oyun?

Basit eğlence temalı bir topluluk simülasyonu oyunu olan Calico'da önemli bir görevi yerine getirmen gerekiyor: Kasabanın kedi kafeteryasını yeniden kurup yumuşak canlılarla doldurmak!

LONESTAR nasıl bir oyun?

LONESTAR, stratejik Roguelike türü uzay gemili bir deste oluşturma oyunu. Ödül avcısı olarak evrendeki suçluları yakala. Şok dalgası savaşında galip gelerek ödül ve tatiller kazan. Hazineler bul, uzay gemilerini özelleştir, yeteneklerin kilidini aç, suçluları yen ve efsane ol!

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

