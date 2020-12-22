Android 7.1.1 ve Eski Sürüm Telefonları İlgilendiren Anlaşma

Let's Encrypt, geçtiğimiz kasım ayında IdenTrust şirketi ile olan anlaşmalarının sona erdiğini, bu yüzden de Android 7.1.1 ve önceki sürümlere sahip cihazların birçok web sitesine artık erişemeyeceğini açıklamıştı. Şirket, kararında bir değişiklik yaparak IdenTrust ile olan anlaşmasını 2024 yılına kadar devam ettirme kararı aldı.

Geçtiğimiz aylarda Let’s Encrypt’in sunmuş olduğu SSL/TLS sertifikalarına sahip web sitelerinin, Android işletim sistemine sahip eski cihazlarda kullanılamaz hale geleceği açıklanmıştı. Bunun en büyük nedeni ise, Let’s Encrypt’in IdenTrust ile çapraz imzalı sertifika ilişkilerinin sona ermesiydi. Anlaşmanın sona ermesi, eski sürümü kullanan birçok akıllı telefon ve tabletten, yüzlerce hatta binlerce web sitesine erişim sağlanamayacağı anlamına geliyordu.

Açıklamadan kısa bir süre sonra Let’s Encrypt, kullanıcıları mağdur etmemek adına IdenTrust ile yeni bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. 2024 yılına kadar sürecek bu anlaşma sayesinde Android işletim sistemine sahip eski cihazları kullananlar, web sitelerine bir süreliğine de olsa erişim sağlamaya devam edecek.

Kullanıcıların 2024 yılına kadar cihazlarını yenilemesi gerekiyor

Let’s Encrypt, web sunucularının ücretsiz bir şekilde SSL/TLS köklü sertifikaları almasını sağlıyordu. Ücretsiz sunulan sertifikaların en büyük amacı, http yerine https kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelikti. Let’s Encrypt’in sunmuş olduğu sertifika, sertifika otoritesi olarak görev yapan IdenTrust tarafından çapraz olarak imzalanıp onaylanıyordu.

Let’s Encrypt, IdenTrust ile olan anlaşmalarının sona ereceğini ve bu yüzden de Android 7.1.1 ve önceki sürümlere sahip cihazların, birçok web sitesine erişim sağlayamayacağını açıklamıştı. Kullanıcılar, web sitelerine erişim sağlayabilmek için Mozilla Firefox tarayıcısı kullanmak zorunda kalacaktı. Neyse ki Let’s Encrypt, IdenTrust ile olan anlaşmalarını yenilediklerini dile getirerek web sitelerinin 2024 yılına kadar düzgün bir şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yeni anlaşma sadece 2024 yılına kadar süreceği için, kullanıcıların bu duruma kesin bir çözüm olarak bakmaması gerekiyor. Android 7.1.1 ve daha önceki sürümleri kullanan kullanıcıların, web sitelerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlamaya devam edebilmeleri için 3 yıl içerisinde eski cihazlarını yenilemeleri gerekiyor.