Android'in Ünlü Klavye Uygulaması SwiftKey'e Yeni Bir Güncelleme Geldi

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En çok tercih edilen klavye uygulamalarından biri olan SwiftKey'in beta sürümüne yeni özellikler içeren bir güncelleme geldi.

SwiftKey adlı klavye uygulaması, Google Play Store'da en çok indirilen klavye uygulaması olarak liderliğini sürdürüyor. Yazım stilinizi algılayıp doğru kelime önerileri yapan ve kendi temanızı oluşturmanıza olanak veren SwitfKey'e yeni bir güncelleme geldi.

Yeni güncellemeyle birlikte, klavyenin üzerinde yer alan gezinme çubuğu da özelleştirdiğiniz temaya göre renk değiştirecek. Ek olarak, gizli mod için yeni özellikler ve birkaç yeni dil desteği de güncellemede yer alıyor. Gezinme çubuğunun güncellenmiş haliyle ilgili birkaç örneği aşağıda görebilirsiniz.
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Bu güncelleme şimdilik SwitfKey'in beta sürümünde olduğu için düz renkler dışında diğer temalar sorunlu çalışabilir. Beta sürümünden sonra bu tip problemler olmayacaktır. Güncellemeyle birlikte gelen yeni dil ise Karakalpakça.
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Swiftkey'i aşağıdaki bağlantı aracılığıyla indirebilirsiniz.

Kaynak : https://www.xda-developers.com/swiftkey-beta-colors-navigation-bar/
Etiketler: android, Güncelleme, swiftkey
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