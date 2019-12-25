Android İçin En Kullanışlı 7 Klavye Uygulaması - 2020

Özellikle Android cihazlar için çok daha kullanışlı ve eğlenceli bir klavye yapısı sunan Gboard ve Swiftkey gibi pek çok klavye uygulamalarını sizin için listeliyoruz.

Klavyeler telefonumuz için en önemli aplikasyonlardan biri olabilir. En azından default olarak gelen pek çok özellik içerisinde klavyenin yeri çok daha önemli oluyor. Çünkü klavye kullanımı bir alışkanlık ve kullanıcı deneyimi yaratıyor. Telefonunuzla iletişim kurmak için klavyelerimiz o kadar önemli ki, yapacağımız seçimler hem hızımızı hem de doğru yazı kurallarımızı şekillendirecektir.

Klasik klavye sevenler olduğu kadar cihazını özelleştirmeyi seçenler de çok fazla. Bu yüzden kolay yazı yazabileceğiniz, cümle yapılarınızı hatırlayan ve size kelime öbek önerileri sunan, güvenlikli ve bir o kadar da eğlenceli klavyelere göz atabiliyoruz. Bu yazımızda sizlere pek çok ortamda kolaylıkla yazı yazmanızı sağlayacak klavye önerileri sunmak istiyoruz.

Klavye uygulamaları arasında pek çok seçenek var. 10 parmak klavye kullanmak için size rehberlik edecek bir yazı hazırlamıştık. Bu yazıda yer alan pratik bilgileri mobil klavyelerde de kullanabileceğiniz için mobil uygulamalar arasında 10 parmak mobil klavyeler de bulunuyor. Klavye seçimlerinde Türkçe dil desteği ve tek elle kullanım gibi özellikler de önemli olduğu için size geniş bir liste yaptık. Hazırsanız başlayalım!

Türkçe destekli Android klavye uygulamaları:

Klavye kullanımlarında standart diller büyük oranda İngilizce olduğu için seçimlerinizde özellikle Türkçe klavye uygulamalarına gidebilirsiniz. Bu yüzden size bu konuda kolaylık sağlamak adına doğrudan Türkçe destekli Android klavye uygulamalarını listelemek istiyoruz.

SwiftKey Klavye

Gboard - Google Klavye

Türkçe Klavye

Fotoğraflı Klavye Uygulaması

GO Klavye- Emoji

Siyah Kırmızı Klavye

Hologram Neon Keyboard Theme

1. SwiftKey Klavye:

Android cihazlar için Microsoft tarafından sunulan bu klavye, belki de en çok tercih edilen kaydırmalı klavyedir. Parmağınızı kaydırarak yazı yazabileceğiniz bu klavye ile standart kullanımı da tercih edebilirsiniz. Size özel klavye oluşturmak, emoji alışkanlığınıza göre seçimler yapmak ve benzeri pek çok özellik için bu uygulamaya göz atmanızda fayda var.

Yapımcı: SwiftKey

Uygulama boyutu: 13 mb

Uygulama puanı: 4,4 yıldız

2. Gboard - Google Klavye:

Google tarafından tasarlanan Gboard klavyesinde özellikle minimal ve sade bir tasarım tercih edilmiş. Bu klavyenin en sevilen özelliği yine kaydırma özelliği olsa da genellikle minimal tasarımından dolayı tercih ediliyor diyebiliriz. İsterseniz hemen göz atabilir ve size uyup uymadığını görebilirsiniz.

Yapımcı: Google LLC

Uygulama boyutu: 11 mb

Uygulama puanı: 4,4 yıldız

3. Türkçe Klavye (F ya da Q klavye):

Ağırlıklı olarak Türkçe kullanım tarzlarına göre hazırlanmış olan bu klavye, bilgisayardaki sistemini devam ettirmek isteyen herkese hitap ediyor. Türkçe klavye ismiyle sunulsa da, Q klavye ya da F klavye olarak revize etmeniz mümkün. Bilgisayarınızdaki klavye alışkanlığını telefona yansıtmak istiyorsanız bu klavyeyi deneyimleyebilirsiniz.

Yapımcı: BlueM

Uygulama boyutu: 9 mb

Uygulama puanı: 3,8 yıldız

4. Fotoğraflı Klavye Uygulaması:

Ben klavyemi kullanırken aynı zamanda özelleştirmek isterim diyenlere özel sunulan bu klavye oldukça geniş bir kullanıcı sayısına sahip. Arka planı istediğiniz görseli koyabileceğiniz ve pek çok özelliği ile rahatlıkla özelleştirebileceğiniz bu klavye uygulaması size hitap ediyor. İlgilisi iseniz kesinlikle göz atmanızda fayda var.

Yapımcı: Glam Girl Apps and Games

Uygulama boyutu: 11 mb

Uygulama puanı: 3,8 yıldız

5. GO Klavye - Emoji:

Hem Türkçe dil desteği hem de en çok kullanılan emojiler için bir paket sunması GO Klavye- Emoji uygulamasını en popüler uygulamalardan biri yapıyor. Bu uygulamaları kullanmak ve hızlı bir şekilde ön plana çıkarmak pek çok kişinin isteği oluyor. Yabancı dil seçimleri yapmak isterseniz hızlıca geçiş yapabileceğiniz gibi, orijinal haline de dönebiliyorsunuz.

Yapımcı: GOMO Apps

Uygulama boyutu: 3,5 mb

Uygulama puanı: 4,1 yıldız

6. Siyah Kırmızı Klavye:

Daha çok renk ve tasarım konusunda ön plana çıkan bu klavye, oldukça yoğun bir kullanıma sahip. Siyah Kırmızı Klavye ismi ile karşımıza çıkan uygulamanın en önemli özelliği renk ayarı konusundaki şeffaf seçimleri oluyor. Siyah kırmızı renk paleti arasından oldukça yoğun bir özelleştirme seçeneği sunan bu klavyeyi hemen indirebilirsiniz.

Yapımcı: 3D Keyboard Theme

Uygulama boyutu: 3,1 mb

Uygulama puanı: 4,5 yıldız

7. Hologram Neon Keyboard Theme:

Hologram neon ışıkları ile birlikte adeta 3 boyutlu olarak tasarlanan Hologram Neon Keyboard Theme klavyesi, tema seçimleri ve kullanım keyfi ile sizlere büyük bir eğlence vadediyor. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve adeta telefonunuza renk katacak olan bu klavyeleri kolaylıkla tercih edebilir ve denemek isteyebilirsiniz.

Yapımcı: New Design Keyboard Theme - 2018 Android

Uygulama boyutu: 3,4 mb

Uygulama puanı: 4,4 yıldız

Klavye uygulamalarında tercihler genellikle alışkanlıklar üzerine kuruludur. Yukarıda yer alan uygulamalar arasından mutlaka size uygun bir klavye tasarımına ulaşacağınızı düşünüyoruz. Keyifli bir deneyim ve işinize çözüm üretecek hızlı bir kullanım için en güzel klavyeyi bulacağınızı düşünüyoruz.