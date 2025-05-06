Google, Android'in yeni tasarım dili Material 3 Expressive'i yanlışlıkla paylaştı. İşletim sistemi, yakında böyle gözükmeye başlayacak.

Google, düzenli olarak hizmetlerinin tasarımlarında değişiklikler yapıyordu. Tüm dünyada kullanılan Android de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, yanlışlıkla Android’in yeni tasarımı “Material 3 Expressive”i paylaştı.

Teknoloji devi, resmî sitesinde yanlışlıkla yayımladığı bir blog gönderisiyle Android’in yeni arayüzünü paylaşmış oldu. Gönderi kısa sürede kaldırılsa da Android’in yeni tasarımının görüntüleri çoktan kaynakların eline geçti. Durum, ilk olarak 9to5Google tarafından fark edildi. Aşağıdan sızan tüm görüntüleri görebilirsiniz.

Android, çok daha kolay kullanıma sahip olacak bir tasarıma kavuşacak

Google’ın aktardığına göre Material 3 Expressive tasarım diliyle Android arayüzü, kullanıcı için çok daha çekici ve kullanımı daha kolay hâle getiren bir hâl alacakmış. Ekran görüntülerinden de bunu görebiliyoruz.

Binlerce kişiyle araştırmalar yapıldı

Yeni tasarım, Google tarafından üzerinde en çok araştırma yapılan tasarım dili olarak nitelendirilmiş. Toplamda 18 binden fazla katılımcıyla 46 farklı tur tasarım ve araştırma yapıldıktan sonra Material 3 Expressive ortaya çıkarılmış.

Renk, şekil, boyut ve hareket odaklı bir tasarım geliyor

Tasarım diline baktığımızda arayüzün artık daha çok renk, şekil, boyut ve hareket odaklı bir hâle geldiğini görüyoruz. Böylece kullanıcının ilgisi daha çok çekiliyor, daha kolay bir kullanım sunulabiliyor. Şirket, araştırmalarında kullanıcıların tasarımlarda dikkatini en çok neye verdiğin, farklı görünümlere tepkilerini ve arayüzleri ne hızda anlayabildiklerini araştırmış.

Material 3 Expressive tasarım dilinden gelen konsept görüntülerde tamamen tüm ekranınızı kaplamayan bir araç çubuğu görüyoruz. Bunun yerine âdeta uçan, pil şeklinde bir görünüm verilmiş. Google, bu tarz ifade edici tasarımların çok daha kolay kullanım sunduğunu, kullanıcının ekranlardaki eylemleri daha hızlı görüp gezinmesini sağladığını ifade ediyor.

Ayrıca yeni saat tasarımları, cüzdan uygulaması, fotoğraf düzenleme gibi alanlardaki yeni tasarımları da görüntülerden görebiliyoruz. Bunların hepsinin konsept tasarım olduğunu vurgulayalım. Hepsi son kullanıcıya sunulmadan önce değişebilir. Google, önümüzdeki haftalarda bir etkinlik düzenleyecek. O etkinlikte Material 3 Expressive hakkında detayları öğrenme ihtimalimiz yüksek.