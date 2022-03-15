Ankara Üniversitesi'nden pek çok öğrenci kulübünün ortaklığında düzenlenen ödüllü bir yarışma olan Game Jam, hibrit olarak gerçekleşecek ve 25 Mart tarihinde başlayacak.

Takımlar halinde, sınırlı bir zaman içinde, verilen konsept dahilinde video oyunu geliştirmek için bir araya gelecek katılımcıların ödüller için yarışacağı Ankü Game Jam, 25 - 27 Mart tarihleri arasında hem fiziksel olarak hem de online olarak gerçekleşecek. Etkinliğe fiziksel olarak katılım sağlayacaklar, Ankara Mamak Füzyon Merkezinde bir araya gelecek.

Ankara Üniversitesi öğrenci topluluklarının TaleWorlds sponsorluğunda düzenlediği bu oyun hackathonunda yarışmacılar, toplamda 5 bin TL'lik para ödülü ve yarışma devam ederken verilecek sürpriz ödüller için yarışacak.

Etkinlik öncesinde atölyeler düzenlenecek

Ankü Game Jam öncesinde herkese açık şekilde gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden takip edilebilecek bir de atölyeler olacak. Oyun sektörüne dair UI/UX tasarımı, yaratıcılık, 2D atölyesi, yapay zeka, ses ve müzik kullanımı gibi pek çok farklı konuda gerçekleşecek olan atölyeler 18 - 19 - 20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu atölyelere katılım için Game Jam katılımcısı olmak zorunlu değil yani dileyen herkes etkinliklere dahil olabilecek.

Yarışma ve atölye programları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ve başvuru detaylarına göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak Ankü Game Jam'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz.