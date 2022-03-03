Finlandiya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, anne tarafındaki büyüklerin torunlarını daha fazla desteklediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre aile içinde ya da çocuk hakkında yaşanan olumsuz bir durumda baba tarafının verdiği destek azalıyordu.

Sizlerle daha önce yüzyılın sorusunu cevaplayan bir araştırmayı paylaşmıştık. Büyükannelerin torunlarını mı yoksa kendi çocuklarını mı daha çok sevdiği sorusunun cevabı, halk tarafından kabul edildiği gibi gerçekten de torunları olarak çıkmıştı. Yeni gerçekleştiren bir araştırmaysa, anne tarafının mı yoksa baba tarafının mı torunlarıyla daha fazla ilgilendiği sorusuna bir yanıt buldu.

Finlandiya’daki Turku Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, anne tarafının ya da baba tarafının her ikisinin de büyüklerinin zor koşullar altında bir torunun yaşamına daha fazla katkı sağlayacakları varsayımını desteklemedi. Araştırma, baba tarafının, torunların ve ailelerinin yaşadığı olumsuz deneyimlerin sağladıkları çocuk bakımı ve parasal destek gibi yardımları azaltabildiklerini gösterdi.

Anne tarafının desteği aynı kalıyor:

Proceedings of the Royal B: Biological Sciences’da yayımlanan araştırmaya göre torun ve ailesinin yaşadığı olumsuz deneyimler arttıkça, baba tarafının büyüklerinin desteğinin eksildiği gözlemlendi. Anne tarafındaysa desteğin aynı seviyede kaldığı gözlemlendi. Bahsi geçen olumsuz deneyimler arasında çocuğun ailesinin ekonomik mücadeleleri, ebeveynlerin boşanması veya madde bağımlılığı gibi sorunlar da yer aldı.

11-16 yaş aralığındaki kişilerle yapılan anketle ortaya çıkan bu sonuca ek olarak araştırmacılar, büyükanne ve büyükbabaların verdiği desteğin çocuğun geleceği için önemli olduğuna vurgu yaptı. Fakat bu durumun çocuğun geleceğini tam olarak ne seviyede etkilediği bilinmiyor. Bu konunun aydınlatılması içinse daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği ifade ediliyor.