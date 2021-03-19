Dünya'nın Manyetosferinde Manyetik Tek Kutup Araştırması

Bilim insanları, kuramsal olarak açıklayabildiğimiz ancak doğada var olduğuna dair kanıt herhangi bir kanıt bulamadığımız manyetik tek kutup kavramının varlığına dair izler aramak için gözlerini gezegenimizin manyetik alanına çevirdi.

Manyetik tek kutup kavramı, yıllar boyu üzerinde bolca araştırmanın yapıldığı, kuramsal olarak açıklayabilmemize rağmen doğada var olduğuna dair herhangi bir kanıt elde edemediğimiz bir kavram. En basit haliyle anlatacak olursak, elinizde bir mıktanıtısınız olduğunu hayal edin. Bu mıknatısı ikiye böldüğünüzde, bir kuzey, bir de güney kutbu olan, yani yine her iki kutba da sahip olan iki mıknatıs elde etmiş olursunuz. Mıknatıs bu bölünme sonrası kutuplarını kaybederek kuzey ve güney olarak ikiye bölünmez.

Eğer mıknatısı böldüğümüzde kuzey ve güney olmak üzere iki ayrı kutupta iki mıknatıs elde etseydik, burada yaşanan durum manyetik tek kutupluluğun bir kanıtı olurdu. Ancak bilim insanları, şimdiye kadar bu kavramın doğada bir karşılığını bulamadı. Bunun yanında gerçekleştirilen pek çok araştırma, manyetik tek kutupluluğun doğada neden var olamayacağına dair pek çok veri sundu. Ancak yine de bilim insanları farklı yöntemlerle manyetik tek kutup üzerine çalışmalar gerçekleştirerek 'Eğer varsa bunu nereden anlarız?' temelinde araştırmalar yürütmeye devam ediyorlar.

Dünya'nın manyetik alanında sıkışmış manyetik tek kutup izleri bulmak mümkün mü?

Manyetik tek kutbu doğada gözlemlememiş olsak da olmaları durumunda nasıl bir etki yaratacaklarına dair bilgimiz mevcut. Fiziksel ve matematiksel ölçümlemeler ile tespit edilebilen bu etki, manyetik tek kutup araştırmalarında önemli bir kaynak görevi görüyor. ABD'de Cornell Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı da bu verilere dayanarak 'Eğer manyetik tek kutup varsa, Dünya'nın güçlü manyetik alanı içerisindeki etkisini gözlemlemek mümkün olurdu' düşüncesiyle yola çıktı ve gezegenimizin manyetik alanı üzerinde gözlemler yaparak bir yanıt aradı.

Araştırma ekibi, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde araştırma yapabilmek için Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) sağladığı verileri kullandı. ESA'nın Swarm misyonu, gezegenimizin manyetik alanı için bir tür haritalandırma çalışmasını içeriyor ve ekip altı yıl boyunca toplanarak halka açık bir şekilde paylaşılmış verilerden faydalanarak araştırmayı gerçekleştirdi.

Elde bulunan altı yıllık veriler üzerinden Dünya'nın manyetik alanı üzerinde araştırmasını tamamlayan ekip, bu yöntem ve elde bulunan veriler ile manyetik tek kutbun gezegenimizin manyetik alanında varlığına dair herhangi bir ize rastlamadı. Ancak araştırma için geliştirilen yöntemlerin sonraki araştırmalar için iyi bir kaynak olacağı düşünülüyor.