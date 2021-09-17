Antibiyotiklere Dirençli Bakteri Yok Etmek İçin Yeni Yöntem

ABD ve Fransa'dan bilim insanları, Mycobacterium abscessus adı verilen ve insan sağlığı için son derece zararlı olan bir bakteriyi öldürebilmek için antibiyotik ve bakteriyofaj ile birlikte yeni bir yöntem geliştirdi.

Tüberküloz, kistik fibrozis ve cüzzam gibi ciddi hastalıklara yol açan Mycobacterium abscessus, insan vücudunda akciğerlere tutunarak ciddi hasarlar bırakabilen ve ve birçok antibiyotiğe karşı dirençli olduğu için tedavi edilmesi son derece zor bir bakteri türüdür.

ABD Pittsburgh Üniversitesi ve Fransa Montpellier Üniversitesi'nden bilim insanları, tedavi edilmesinin çoğu durumda imkansız olduğu bu bakteri türüne karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Bu bakteri yüzünden enfeksiyona yakalanan hastalara umut olacak bu tedavide, bakterilerin ölmesini sağlayan bakterifoyaj ve yeni bir antibiyotik türü kullanıldı.

Kendi uyguladıkları yöntem ile hayatta kalma şansı %70 artıyor



Mycobacterium abscessus enfekte edilen zebra balığı

Buldukları yöntemin kistik fibrozis tedavisinde nasıl işlediğini görmek isteyen bilim insanları, ilk olarak tedaviye yanıt şekilleri insan genetiğiyle benzer bir yapıya sahip olan zebra balıkları üzerinde inceleme yaptı. 12 gün boyunca kistik fibrozisli zebra balıklarını inceleyen araştırmacılar, balıkların yüksek oranda enfeksiyon geçirdiklerini ve sadece %20'sinin hayatta kalabildiğini gözlemledi.

Bilim insanları, deneylerin ikinci kısmında 10 bin adet bakterifoyajdan oluşan "Muddy" adında önceden geliştirdikleri tedavi yöntemini uygulayınca, balıkların enfeksiyon durumlarının öncekilere göre daha iyi olduğunu ve hayatta kalma şanslarının %40 arttığını ortaya koydu.

Son aşamayla birlikte insanlara umut veren araştırmacılar, "Muddy" ile birlikte farklı bir antibiyotik tedavisini birleştirerek zebra balıklarının hayatta kalma şansını %70'e çıkardı ve enfeksiyon seviyelerinin önemli ölçüde gerilediğini gördü. Bu tedaviyi insanlar için geliştirmek istediklerini belirten bilim insanları, yakın zamanda klinik deneylere başlayacaklarını dile getirdi.