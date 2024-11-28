Siber güvenlik firması McAfee, Google Play Store aracılığıyla yayımlanmış 15 kötü amaçlı yazılımı tespit etmeyi başardı. 8 milyondan fazla indirilen bu uygulamalar, daha çok finans sektörü ile ilgiliydi. Dolandırıcılar, oluşturdukları sahte uygulamalar ile finans şirketlerinin resmî uygulamalarıymış gibi görünüyor, kullanıcıların kişisel verilerine ulaşmayı amaçlıyorlardı.
McAfee'nin açıklamasına göre kötü amaçlı yazılımlar, daha çok Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya bölgelerindeki kullanıcıları hedeflemişti. Siber güvenlik uzmanları, bu tür kötü amaçlı uygulamaların farklı bölgeler için de sık sık piyasaya sürüldüğünü ifade ettiler.
İşte milyonlarca kez indirilen kötü amaçlı uygulamalar
- Prestamo Seguro-Rapido, Seguro
- Prestamo Rapido-Credit Easy
- Get Baht Easily - Quick Loan
- RupiahKilat-Dana cair
- Borrow Happil - Loan
- Happy Money
- KreditKu-Uang Online
- Dana Kilat-Pinjaman kecil
- Cash Loan-Vay tien
- RapidFinance
- PretPourVous
- Huayna Money – Prestamo Rapido
- IPrestamos: Rapido Credito
- ConseguirSol-Dinero Rapido
- EcoPret Pret En Ligne
Yaptığımız kontrollerde, yukarıdaki uygulamalardan en azından bazılarının google Play Store Türkiye için de listelenmiş olduğunu görüyoruz. Ancak uygulamaların neredeyse tamamı, Google Play'den silinmiş durumda. Çok ihtimal vermiyoruz ancak yukarıdaki uygulamaları cihazlarınıza yüklediyseniz derhâl silin.