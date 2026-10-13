Apple’ın Bugün Tanıtacağı Ürünler: Ne Bekliyoruz?

Apple, bugün akşama doğru yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturacak. Firmanın akıllı ev alanında büyük hamleler yapmasını bekliyoruz.

Apple, geçene hafta yaptığı bir duyuruyla 13 Ekim’de bir lansman düzenleneceğini duyurmuştu. O gün geldi çattı. Peki Apple bugün neler tanıtacak? Firmanın canlı yayınlanan fiziksel bir lansman düzenlemeyeceğini belirtelim. Bunun yerine online olarak paylaşılan blog gönderileri ve videolar ile duyurular yapılacak. Aynı zamanda New York’ta basın mensuplarına cihazları deneyimlemelerini sağlayan özel küçük bir deneyim etkinliği de sunulacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple, bu lansmanının ismi “Welcome Home” olarak açıklanmıştı. Buradan da firmanın ne tanıtacağını anlayabiliyoruz. ABD’li teknoloji devi, bugün yeni ev ürünlerini bizlerle buluşturacak ve akıllı ev ürünleri alanında iddiasını güçlendirecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple bugün hangi ürünleri tanıtacak?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

HomeView akıllı ev cihazı

Yeni Apple TV 4K

HomePod mini

Apple'ın ev ekosistemindeki en büyük eksiklerden biri olan ekranlı akıllı merkez ihtiyacı nihayet son buluyor. HomeView adıyla gelecek bu cihaz 6 inçlik kare yapıda ekranlı bir yapıya sahip olacak, gücünü A18 çipinden ve 8 GB RAM'den alacak. Cihaz, evin tüm fertlerinin ortak kullanımı için tasarlanıyor ve Siri AI altyapısını temeline alıyor. Akıllı ev cihazlarını kontrol etmekten hava durumu ve saat gösterimine, takvim etkinlikleri ile anımsatıcıları görüntülemekten müzik, TV programı, video ve haber yayınlamaya kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet verecek. Esnek kollu masaüstü versiyonu ve doğrudan duvara monte edilebilen modeli olmak üzere iki farklı tasarımla karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bataryasız olacağı ve USB-C ile çalışacağı da bilgiler arasında. Fiyatının 350 dolar civarı olması ve kasım ortası piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple TV 4K tarafında dış tasarımda radikal bir değişiklik beklenmiyor. Cihaz, bildiğimiz siyah kutu formunu koruyacak. Ancak kasanın altında büyük bir performans sıçraması söz konusu. Gücünü A19 işlemciden alması beklenen yeni Apple TV 4K, 8 GB RAM desteğiyle Siri AI geliştirmelerini ve iOS/iPadOS 27 seviyesindeki yapay zeka işlevlerini doğrudan televizyon ekranına taşıyacak. A19 işlemcisinin sunduğu ışın izleme gibi grafik teknolojileri, cihazı aynı zamanda ciddi bir oyun konsolu alternatifine dönüştüecek. Ayrıca cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread protokolünü destekleyen Apple üretimi N1 çipi de yer alacak. Fiyatının minimum 199 dolar olacağı söyleniyor.

HomePod mini tarafında ise S10 çipine geçiş yapılıyor. Cihaz, ikinci nesil UWB teknolojisi ve N1 ağ çipi sayesinde cihazlar arası işlevleri çok daha iyi yürütebilecek. Cihaz içi yapay zeka işleme kapasitesi sınırlı olacağı için Siri AI komutları yakındaki bir iPhone veya bağlantılı cihaz üzerinden işlenecek. Fiyatının 129 dolar civarı olacağını belirtelim. Hem yeni Apple TV 4K hem de HomePod mini, ekim sonu piyasaya sürülecek.

Apple ürünleri saat kaçta tanıtılacak? Canlı yayın var mı?

Apple, bugünkü lansmanını öyle iPhone etkinliği gibi fiziksel bir lansman olarak yapmıyor. Bunun yerine tüm duyurular şirketin sitesinden yayımlanacak blog gönderileriyle yapılacak. Yani bir etkinlik yok. Başta da bahsettiğimiz gibi sadece New York'ta bazı basın mensupları ürünleri deneyimleyebilecekler.

New York'taki deneyim alanı TSİ 16.00'da açılacak. Duyuruların da buna paralel olarak o saatlerde gelmesini bekliyoruz.