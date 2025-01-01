Apple'dan 14 Yıl Sonra İlk: Tek Bir Yeni Ürün Bile Tanıtmadı

Apple, 2010 yılından bu yana ilk kez bir yılı yeni bir ürün tanıtmadan tamamladı. Şirket 2024 yılında yeni olarak yalnızca Apple Intelligence'ı duyurdu.

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Apple, 2024 yılını normalin üzerinde bir sessizlikle tamamladı. Teknoloji devi, 2010'dan bu yana ilk kez bir yılı yeni bir ürün tanıtmadan, yalnızca mevcut ürünlerinin yeni nesillerini tanıtarak tamamladı.

Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, 2024 yılında iPhone 16, M4 MacBook Pro gibi pek çok önemli ve üst seviye ürün tanıttı. Ancak bunların tamamı, halihazırda bulunan ürünlerin yeni versiyonlarıydı. 2010'dan 2023'e kadar ise her yıl en az bir yeni ürün karşımıza çıkarmıştı.

Apple'ın 2010'dan 2023'e kadar tanıttığı yeni ürünler şu şekilde:

2010 iPad‌ 2011 Thunderbolt Display 2012 iPad mini 2013 iPhone‌ 5C

iPad Air 2014 Apple Watch 2015 iPad Pro‌

Apple Pencil

Apple TV HD 2016 iPhone SE

AirPods 2017 iMac Pro

HomePod

iPhone‌ X 2018 iPhone‌ XS Max 2019 AirPods Pro

Pro Display XDR

Apple Card 2020 Apple Silicon

MagSafe

HomePod mini

AirPods Max 2021 AirTag 2022 Mac Studio

Studio Display

Apple Watch Ultra 2023 Apple Vision Pro

Apple, diğer tüm teknoloji devleri gibi 2024 yılını yapay zeka yani kendi isimlendirmesiyle Apple Intelligence'a odaklanarak geçirdi. Apple Intelligence kapsamında iPhone, iPad ve Mac modelleri için pek çok yeni özellik duyurulmuş olsa da bu özelliklerin henüz tamamı kullanıma sunulmuş değil. Kullanıma sunulanlar ise tüm dillerde kullanımı desteklemiyor.