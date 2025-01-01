Apple'dan 14 Yıl Sonra İlk: Tek Bir Yeni Ürün Bile Tanıtmadı

1 dk okuma süresi
2
1
0
0
0
Apple'dan 14 Yıl Sonra İlk: Tek Bir Yeni Ürün Bile Tanıtmadı
Apple, 2010 yılından bu yana ilk kez bir yılı yeni bir ürün tanıtmadan tamamladı. Şirket 2024 yılında yeni olarak yalnızca Apple Intelligence'ı duyurdu.

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Apple, 2024 yılını normalin üzerinde bir sessizlikle tamamladı. Teknoloji devi, 2010'dan bu yana ilk kez bir yılı yeni bir ürün tanıtmadan, yalnızca mevcut ürünlerinin yeni nesillerini tanıtarak tamamladı.

Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, 2024 yılında iPhone 16, M4 MacBook Pro gibi pek çok önemli ve üst seviye ürün tanıttı. Ancak bunların tamamı, halihazırda bulunan ürünlerin yeni versiyonlarıydı. 2010'dan 2023'e kadar ise her yıl en az bir yeni ürün karşımıza çıkarmıştı. 

Apple'ın 2010'dan 2023'e kadar tanıttığı yeni ürünler şu şekilde:

2010 iPad‌
2011 Thunderbolt Display
2012 iPad mini
2013 iPhone‌ 5C
iPad Air
2014 Apple Watch
2015 iPad Pro‌
Apple Pencil
Apple TV HD
2016 iPhone SE
AirPods
2017 iMac Pro
HomePod
iPhone‌ X
2018 iPhone‌ XS Max
2019 AirPods Pro
Pro Display XDR
Apple Card
2020 Apple Silicon
MagSafe
HomePod mini
AirPods Max
2021 AirTag
2022 Mac Studio
Studio Display
Apple Watch Ultra
2023 Apple Vision Pro

Apple, diğer tüm teknoloji devleri gibi 2024 yılını yapay zeka yani kendi isimlendirmesiyle Apple Intelligence'a odaklanarak geçirdi. Apple Intelligence kapsamında iPhone, iPad ve Mac modelleri için pek çok yeni özellik duyurulmuş olsa da bu özelliklerin henüz tamamı kullanıma sunulmuş değil. Kullanıma sunulanlar ise tüm dillerde kullanımı desteklemiyor.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/01/01/apple-broke-hardware-streak-in-2024/
2
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler