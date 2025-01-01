Apple'dan 14 Yıl Sonra İlk: Tek Bir Yeni Ürün Bile Tanıtmadı

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Apple, 2024 yılını normalin üzerinde bir sessizlikle tamamladı. Teknoloji devi, 2010'dan bu yana ilk kez bir yılı yeni bir ürün tanıtmadan, yalnızca mevcut ürünlerinin yeni nesillerini tanıtarak tamamladı.
Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, 2024 yılında iPhone 16, M4 MacBook Pro gibi pek çok önemli ve üst seviye ürün tanıttı. Ancak bunların tamamı, halihazırda bulunan ürünlerin yeni versiyonlarıydı. 2010'dan 2023'e kadar ise her yıl en az bir yeni ürün karşımıza çıkarmıştı.
Apple'ın 2010'dan 2023'e kadar tanıttığı yeni ürünler şu şekilde:
|2010
|iPad
|2011
|Thunderbolt Display
|2012
|iPad mini
|2013
|iPhone 5C
iPad Air
|2014
|Apple Watch
|2015
|iPad Pro
Apple Pencil
Apple TV HD
|2016
|iPhone SE
AirPods
|2017
|iMac Pro
HomePod
iPhone X
|2018
|iPhone XS Max
|2019
|AirPods Pro
Pro Display XDR
Apple Card
|2020
|Apple Silicon
MagSafe
HomePod mini
AirPods Max
|2021
|AirTag
|2022
|Mac Studio
Studio Display
Apple Watch Ultra
|2023
|Apple Vision Pro
Apple, diğer tüm teknoloji devleri gibi 2024 yılını yapay zeka yani kendi isimlendirmesiyle Apple Intelligence'a odaklanarak geçirdi. Apple Intelligence kapsamında iPhone, iPad ve Mac modelleri için pek çok yeni özellik duyurulmuş olsa da bu özelliklerin henüz tamamı kullanıma sunulmuş değil. Kullanıma sunulanlar ise tüm dillerde kullanımı desteklemiyor.