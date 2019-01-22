2020’ye Kadar Tüm iPhone Serisi OLED Ekrana Geçiş Yapacak

Apple’ın 2020 yılına kadar bütün iPhone serisinde OLED ekranlar kullanmaya başlayacağı iddia ediliyor.

Apple’ın sık sık OLED ekranlara geçeceği söyleniyordu. Bu söylentiler aslında ilk olarak iPhone X’un OLED ekranlara sahip olmasıyla ortaya çıkmıştı. Apple ise iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta LCD ekran kullanmaya devam etmişti. 2018 yılında ise piyasaya sürülen 3 iPhone’dan 2’si OLED ekrana sahipti. 2019 yılında da iPhone XR’ın devamında gelecek olan telefon LCD ekrana sahip olacak.

Apple, OLED ekrana 2019 yılında geçmeyi planlamış olsa bile yeterince ekran tedarik etmesi zor görünüyor. Şu anda OLED tedarik zincirinin %95’i, firmanın en önemli rakiplerinden Samsung’un elinde bulunuyor.

Bu da Apple’ın Samsung’a OLED ekranlar için yüksek fiyatlar ödemesi gerektiği anlamına geliyor. LG Display ve BOE şu anda kendi OLED ekranlarını üretmeye hazırlanıyor. Böylece Apple, artık bu ekranlar için Samsung’a bel bağlamak zorunda kalmayacak.

LG Display’in aslında bir fabrikası var ancak bu fabrikada Apple’ın istediği kadar çok OLED ekran üretmeyi henüz başaramadılar. Bu hareket, şu anda Apple için LCD ekranlar üreten Japan Display’i oldukça olumsuz etkileyecek. Firma daha şimdiden Tayvanlı TPK Holding ile bir kurtarma paketi üzerinde görüşmeler yapıyor.

LCD panellerin aksine OLED ekranlar sonsuz kontrast, daha yüksek parlaklık, daha geniş renk paleti, daha canlı renk üretimi gibi özelliklere sahip.