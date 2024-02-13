HONOR ile Gameloft, önemli bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında Asphalt 9: Legends, HONOR'un yeni katlanabilir ekranlı telefonu Magic V2 için özel olarak optimize edildi. Oyun, tam çözünürlükte, 120 Hz'de oynanabilecek.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar çoğalmaya başladıkça, bu alanda derin iş birlikleri yapılmaya başladı. Bu bağlamda; katlanabilir ekranlı telefonları oyun canavarına dönüştürecek yeni bir iş birliği, HONOR ile dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Gameloft arasında gerçekleştirildi. Şimdilik HONOR Magic V2 için yapılan çalışma, diğer katlanabilir ekranlı telefon üreticilerini de etkileyecek gibi görünüyor.

Gameloft'un en popüler oyunlarından bir tanesi, Asphalt 9: Legends. İşte HONOR ile yapılan iş birliği kapsamında da bu oyun için özel bir optimizasyon çalışması yapıldı. Böylelikle oyunun daha yüksek çözünürlükte, 120 fps'te çalışması sağlandı. HONOR Magic V2 RSR Porsche Design, bu optimizasyon çalışması ile Asphalt 9: Legends'ı pürüzsüz ve telefona tam uyumlu görüntü boyutlarında çalıştırdı.

"Sektör lideri sürükleyiciliğin kilidini açtık"

Gameloft'un üst düzey yöneticileri arasında yer alan Henry Pan, konuyla ilgili açıklamalarında mobil oyunlar ile katlanabilir ekranlı telefonları optimize etmenin zorluklarına değindi. Ancak bunu başardıklarını söyleyen Gameloft yöneticisi, oyuncular için sektör lideri bir sürükleyiciliğin kilidini açıyoruz ifadesini kullandı. Henry Pan, açıklamasında haklı olabilir çünkü bu iş birliği ile Asphalt 9: Legends, ilk kez katlanabilir ekranlı bir akıllı telefonda 120 Hz oynanabilecek.

HONOR Magic V2 ile HONOR Magic V2 RSR Porsche Design için özel olarak optimize edilen Asphalt 9: Legends, bu ay içerisinde Google Play Store üzerinden yayımlanacak. Oyuncular, oyunun yayımlanması ile katlanabilir ekranlı telefonlarında ultra akıcı bir deneyim yaşama imkânı yakalamış olacaklar.