Instagram'da Apple CEO'su Tim Cook adına sahte hesap açıldı. Bazı üst düzey Apple yöneticileri tarafından dahi takip edilen hesap, olayın anlaşılması üzerine kapatıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birileri, Tim Cook adına sahte Instagram hesabı açtı. Üstelik bu hesaptan birkaç paylaşım da yapıldı. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki Lisa Jackson ve Alan Dye gibi Apple'ın bazı başkan yardımcıları dahi sahte hesabı takip etmeye başladılar. Gerçeğin anlaşılması üzerine harekete geçen Apple, sahte hesabı kapattırdı.

Tim Cook, şu ana kadar sadece iki sosyal medya platformunda aktifti. Bunlardan birincisi şimdilerde X olarak andığımız Twitter, diğeri ise Çin'in sosyal medya platformu Weibo'ydu. Ancak şirketin diğer üst düzey yöneticileri sosyal ağlarda aktifler. Hatta geçtiğimiz aylarda Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Phil Schiller, Instagram hesabı ile Threads'e de katıldı. İşte bu furyaya Tim Cook'un da dahil olduğu düşünüldü. Ancak gerçek, hiç de böyle değildi.

Tim Cook'a ait gibi görünen sahte Instagram hesabı böyle görünüyordu:

İlk kez Temmuz 2023'te açılan "tim.d.cook" kullanıcı adlı hesap, şu ana kadar iki paylaşım yaptı. Bunlardan ilki, 20 Ağustos'ta kutlanan Dünya Fotoğrafçılık Günü ile ilgili bir paylaşımdı. İkincisi ise evcil hayvanlara protez üretmek için Apple'ın da dahil olduğu bir projenin reklamıydı. Neyse ki sahte hesap, internet ortamında bir kişiye bile zarar vermeden kaldırıldı.

Hesabı kimlerin, ne amaçla açtıkları bilinmiyor. Ancak sahte hesaplar, çoğu zaman diğer kullanıcıların aleyhine girişimlerde bulunuyorlar ve bazen büyük dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor. Siz siz olun, ünlü isimleri takip ederken dikkatli davranın. Ve unutmayın, hiçbir ünlü isim, siz ona ulaşmadan size mesaj atmayacaktır. Hesaplar doğrulama rozetleri almış olsalar bile bu söylediğimiz geçerli. Neticede doğrulama rozetleri, artık parayla satın alınabilir hale geldiler.