Instagram, DM'lerdeki "Görüldü" bilgisini kapatmayı sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların çok işine yarayacak özelliğin ne zaman geleceği bilinmiyor.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren sosyal medya platformu Instagram, DM tarafında diğer mesajlaşma uygulamalarında da karşılaştığımız “Görüldü” bilgisine sahip. Bu özellik, kullanıcıların mesajları görüp görmediğini anlamamıza olanak tanıyor.

Mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, şirketin bu özellik konusunda kullanıcıları çok sevindirecek önemli bir değişiklik yapmayı planladığını ortaya koydu.

“Görüldü” özelliği kapatılabilecek

Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Instagram, “Görüldü” bilgisini kapatmaya olanak tanıyacak. Kullanıcılar, ayarlar kısmına yerleştirilen bir buton yoluyla bunu gerçekleştirebilecek.

Görüldü bilgisini kapatma, Instagram’ın büyük eksiklerinden biri olduğu için kullanıcıları çok sevindirecektir. WhatsApp’taki mavi tikle benzer işleve sahip olan bu bilgi, şu anda mesajların hemen altında beliriyor. Hareket durumunuz kapalı olsa bile mesajları görüp görmediğiniz gösteriliyor. Bu nedenle birçok kişinin işine yarayabileceğini söyleyebiliriz.

Instagram’ın şu sıralarda üzerinde çalıştığı bu değişikliğin ne zaman herkes için kullanıma sunulacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok.