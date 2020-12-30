Apple, Corellium’a Açtığı Telif Hakkı Davasını Kaybetti

Apple, 2019 yılında sanal iOS işletim sistemi deneyimi sunan Corellium'a telif hakkı davası açmıştı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkemede Apple, haksız bulundu ve dava reddedildi.

Apple, 2019 yılında Corellium adlı bir şirkete dava açmıştı. Davanın gerekçesi ise Corellium’un kullanıcılara tarayıcı üzerinden iOS işletim sistemini çalıştırmasına izin vererek, Apple’ın telif haklarını ihlal etmesi olarak gösterilmişti. Apple, aynı zamanda Corellium’un kullanıcılara sunduğu hizmet yüzünden Apple satışlarının negatif yönde etkilendiğini öne sürmüştü.

Apple’ın açmış olduğu bu dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme, Corellium’un Apple kodlarını kullanmasının adil olduğunu dile getirerek Apple’ı haksız buldu. Bu sebeple telif hakkı ihlali suçlamaları reddedildi. Apple’ın Corellium’a açmış olduğu bir diğer dava ise ileri bir tarihe ertelendi.

Sanal iOS hizmeti sayesinde güvenlik açıkları daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor

Corellium, kullanıcılara iOS simülasyonu sunan bir şirket. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde herhangi bir tarayıcı üzerinden iOS işletim sistemine erişim sağlayabiliyor. Özellikle güvenlik araştırmacıları tarafından kullanılan bu hizmet sayesinde iOS'ta bulunan bazı güvenlik açıkları, daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor.

Apple, elbette iOS’ta bulunan açıkların ortaya çıkmasından pek hoşnut olmadı ve geçtiğimiz sene Corellium’a iki farklı dava açtı. İlk dava, Corellium’un geliştirdiği iOS simülasyonunun Apple telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açıldı. İkinci dava ise Corellium'un ABD’de yürürlükte olan bir yasa olan Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’nı ihlal ettiği suçlamalarıyla açıldı. Açılan ilk dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Corellium'un sunmuş olduğu hizmetin kamu yararına yönelik olduğu belirtildi

Mahkeme, Collerium’un iOS işletim sisteminde kendi kaynak kodlarını da kullanarak değişiklikler yapmasını ve ortaya yeni bir ürün çıkarmasını son derece adil buldu. Kullanıcılara sunulan bu hizmetin kamu yararına olduğunu dile getiren mahkeme, Apple’ın telif haklarının ihlal edilmediğini ve davanın reddedildiğini açıkladı.

Apple, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası ile ilgili açtıkları davada, Corellium’un kimlik doğrulama sunucusunu ve güvenlik önyükleme standartlarını ihlal ettiğini, bunun da Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'na aykırı olduğunu belirtti. Mahkeme, suçlamaların düşmesi için yeterli delil bulunmadığını öne sürerek davayı ileri bir tarihe erteledi.