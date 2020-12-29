Bir Twitter kullanıcısı, 2014 yılında üretildiği düşünülen Apple Watch prototipinin fotoğraflarını paylaştı. Beta watchOS sürümüne sahip bu prototip, tasarımının gizlenmesi amacıyla bir korumayla çevrilmiş.

Apple Demo adlı bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde beta watchOS sürümüne sahip Apple Watch prototipinin fotoğraflarını paylaştı. Apple’ın üretmiş olduğu ilk akıllı saatlerin nasıl göründüğünü gözler önüne seren bu paylaşım, teknoloji dünyasında yoğun ilgi gördü.

Paylaşılan prototip, şu anda piyasada bulunan Apple Watch akıllı saatlerden biraz farklı. Özellikle Apple’ın her akıllı saatinde kullanmış olduğu Digital Crown, yani ana ekran düğmesinin ilk prototiplerde olmadığı ortaya çıktı. Güvenlik kasasıyla çevrilmiş bu prototipin kimin elinde olduğu ve neden hala yok edilmediği ise merak konusu oldu.

Prototip, watchOS işletim sisteminin ilk beta sürümlerinden birisine sahip

Apple Watch ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. Twitter kullanıcısının fotoğraflarını yayınladığı prototipin de yaklaşık olarak 2014 yılında ortaya çıktığı düşünülüyor. Beta watchOS 1.0 sürümüne sahip olan bu cihaz, sahip olduğu tasarımın gizlenebilmesi için güvenlik kasasıyla çevrilmiş. Prototipin sahip olduğu ekranda; "Bu cihaz Federal İletişim Komisyonu tarafından yetkilendirilmemiştir. Gerekli yetki alınana kadar cihazın satışı ve kiralanması yapılamaz” ifadeleri yer alıyor.

Prototip, aynı zamanda Apple’ın 1980’lerde üretmiş olduğu Apple Lisa bilgisayarına da bir gönderme yapmış ve Simpsonlar dizisinden Lisa Simpson’a uygulama simgelerinin arasında yer verilmiş. Bulunduğumuz zamana göre eski ancak 2014 yılına göre son derece teknolojik bir yenilik olan bu prototip, SpringBoard uygulamasına sahip ilk Apple Watch akıllı saatlerden birisi. Prototipin yayınlanan diğer fotoğraflarını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.