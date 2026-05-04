Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri "Kulaklığım Olmadan Asla!" Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Apple, 256 GB'lık Mac mini'yi Türkiye Dahil Tüm Dünyada Satıştan Kaldırdı: İşte Mac mini'nin Yeni Başlangıç Fiyatı

Apple, M4 işlemcili Mac mini'nin 256 GB versiyonunu tüm dünyada satıştan kaldırdı. Artık bir Mac mini almak için binlerce TL daha fazla ödemeniz gerekiyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, her türden ürünüyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyordu. Mac bilgisayarlar da bunlardan biriydi. Ancak geçtiğimiz hafta şirket, Mac mini modelleriyle ilgili beklenmedik bir hamleye imza attı.

Teknoloji devi, dünya çapında M4 çipli Mac mini’nin 256 GB’lık versiyonunu resmen satıştan kaldırdı. Artık ürün, 512 GB’tan başlayan versiyon ile satılıyor. Bu durumun Türkiye’de de olduğunu belirtelim. Artık en alt seviye Mac mini almak için binlerce TL daha fazla ödemeniz gerekecek.

M4 Mac mini almak için 50.499 TL ödemeniz gerekecek

Apple’ın bu kararının ardından şu anda siteye girdiğinizde başlangıcın 512 GB olduğunu görüyorsunuz. Fiyatı ise 50.499 TL’den başlıyor. Kaldırılan 256 GB’lık versiyon 37.999 TL’ydi. Ancak Apple’ın kararı nedeniyle artık bir Mac mini satın almak istiyorsanız 12.500 TL daha fazla ödemek zorundasınız. M4 Pro’lu versiyonda değişiklik yok. O model zaten 512’den başlıyordu.

M4 çipli Mac mini modelleri 2024 yılında tanıtılmıştı. Apple’ın bu ürünün kaldırılmasıyla ilgili net bir açıklaması yok. Ancak Tim Cook, geçen haftaki kazanç toplantısında Mac mini ve Mac Studio tedariğinin kısıtlı olduğunu kabul etmiş, Apple’ın arz-talep dengesini sağlaması gerektiğini ve bunun birkaç ay süreceğini söylemişti. Geçen ay da Mac mini’nin 256 GB’lık versiyonunun stoklarda bittiği aktarılmıştı. Uzmanlara göre Apple, tedariğin yanı sıra muhtemelen RAM krizi ve artan maliyetler nedeniyle de bu modelin fişini çekme kararı aldı.

