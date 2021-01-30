Teknoloji devi Apple, geliştiricileri 'Widget Oluşturma', 'Uygulama Klipleri Oluşturma' ve 'iPad Uygulamalarını Mac'e Getirme' konulu çevrimiçi etkinliklere davet etti. Şubat ayında düzenlenecek etkinliklerde geliştiriciler, Apple çalışanlarına sorular sorabilecek.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, 'Uygulama Widget'ları ve 'Klipler' gibi birçok yeni özelliği içeren iOS 14 güncellemesini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu. Bu noktada Fitness ve Hava Durumu gibi birinci taraf uygulamalar güncelleme gününde widget'larını alırken, üçüncü taraf uygulamalar ise neredeyse hiç desteklenmiyor.

Apple da bu durumun farkına varmış olacak ki önümüzdeki şubat ayında iOS geliştiricilerini widget oluşturmak için özel bir çevrimiçi eğitim oturumuna davet etti. Davetiyelerin aynı zamanda "iPad Uygulamanızı Mac'e Getirin" ve "Uygulama Klipleri" gibi belirli iOS, iPadOS ve macOS özellikleri için de geçerli olduğu belirtildi.

İlk çevrimiçi oturum, 1 Şubat günü düzenlenecek:

Apple'ın çevrimiçi eğitimleri kapsamında 1 Şubat 2021 tarihinde "Harika Widget Deneyimleri Oluşturma" oluşturma oturumu düzenlenecek. 15 Şubat Pazartesi günü "iPad Uygulamanızı Mac'e Getirin" başlıklı ayrı bir etkinlik düzenlenecek ve bu oturum sırasında Apple, geliştiricileri Catalyst teknolojisini kullanarak uygulamalarını Mac'e taşımaları konusunda teşvik edecek.

"Harika Uygulama Klibi Deneyimleri Oluşturma" adlı üçüncü oturum ise iOS 14'te sunulan ve kullanıcıların bir uygulamayı ön izlemesine izin veren "Uygulama Klipleri" özelliğine odaklanacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, herhangi bir uygulamayı tam boyutlu olarak indirmek zorunda kalmadan ödeme işlevleri gibi önemli işlevlere hızlı erişim sağlayabiliyorlar.

Önümüzdeki ay düzenlenecek bu oturumlara davet edilen geliştiriciler, Apple'ın geçen yıl WWDC için düzenlediği çevrimiçi etkinliklerde olduğu gibi şirket çalışanlarına sorular sorabilecek. Zaman zaman bu tür özel oturum etkinlikleri düzenleyen Apple, geçen yıl da erişilebilirlik özelliklerine odaklanan bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.