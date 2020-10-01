Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarda geri dönüştürülebilir birçok bileşen bulunuyor. Bu bileşenlerin çöpe gitmesi yerine yeniden dönüştürülmesiyse doğayı korumak için büyük bir önem taşıyor. İddialara göre Apple'ın geri dönüşüm için anlaşma yaptığı bir taraf, cihazları geri dönüştürmek yerine satmayı tercih etti.

Günümüzde kaynakları yeniden değerlendirmek ve karbon ayak izini azaltmak birçok firmanın odak noktası haline gelmiş durumda. Bunun en etkili yollarından biriyse halihazırda üretilmiş ürünlerin geri dönüştürülmesi ve ham madde kullanımının azaltılması olarak biliniyor.

Bu noktada teknoloji devleri genellikle belirli geri dönüşüm merkezleriyle çalışıyor ve cihazlarının geri dönüştürülme işlemini bu merkezlere bırakıyor. İddialara göre Apple'ın çalıştığı bir geri dönüşüm merkezi, Apple'dan aldığı 100 bin adet cihazı geri dönüştürmek yerine sattı.

100 bin adet cihaz geri dönüştürülmek yerine satıldı

Apple'ın iddialarına göre Geep Canada isimli geri dönüşüm şirketi, 100 bine yakın iPhone, iPad ve Apple Watch'tan oluşan cihaz topluluğunu geri dönüştürmek yerine satarak kâr sağlamış durumda. Geep iddiaları yalanlamasa da Apple'a şirket içerisine casus çalışanlar soktuğu için karşı bir dava açmış durumda.

Dava şu anda halka açılmış olsa da davanın Ocak 2020 tarihinde açıldığı aktarıldı. Geep'in 'casus çalışan' diye isimlendirdiği çalışanları dava ettiği karşı davaysa bu yılın temmuz ayında açıldı.

Apple, 2017 yılının sonunda veya 2018 yılının başında bu hırsızlığı fark etti ve Geep ile olan çalışmalarına son verdi. 2019 yılının eylül ayındaysa Geep Canada diğer benzer şirketlerle birleşerek Quantum Lifecycle Partners isimli bir şirket oluşturdu.

Apple'ın açtığı dava içerisinde Apple'ın Geep Canada'ya 2015 Ocak ve 2017 Aralık tarihleri arasında 531.966 iPhone, 25.673 iPad ve 19.277 Apple Watch gönderdiği aktarılıyor. Yine Apple'ın açıklamalarına göre Geep'in deposunda bu cihazlardan bazıları saklanıyor.

Apple'ın davasındaki açıklamalara göre Apple'ın gönderdiği 5,3 ton değerindeki cihazlar geri dönüştürülmeden satılmış; Geep de bunu onaylamış durumda. Apple, tüm bu durum için 22,7 milyon dolar talep ederken Geep, davayı Apple'ın kazanması durumunda masrafların hepsini şirket içerisindeki 3 adet 'casus çalışana' ödetmeye çalışacak.