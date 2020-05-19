Apple'ın iOS 14 ile birlikte tanıtacağı ortaya çıkan artırılmış gerçeklik uygulaması Gobi'nin dairesel QR kodları da destekleyeceği ortaya çıktı. Ayrıca Bul uygulamasında da yeni ses dosyaları keşfedildi.

Apple’ın iPhone’lar için sunduğu mobil işletim sistemi iOS’in yeni sürümü olacak iOS 14’ü 22 Haziran’da yapılacak geliştirici konferansında tanıtması bekleniyor. iOS 14’ün açıklanmasına bir ay kadar bir süre varken, işletim sistemi hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

iOS 14’ün beta dosyalarını inceleyen TechCrunch muhabiri Josh Constine, mobil işletim sisteminin dosyalarında yaptığı incelemede Gobi ismi verilen bir artırılmış gerçeklik uygulaması tespit etti. Constine, Gobi’nin geleneksel QR kodlarının yanı sıra yeni dairesel QR kodu tarayabileceğini öne süren Constine, Gobi’nin tarayabileceği QR kodlarının görüntülerini de yayınladı.

iOS 14'ün Gobi uygulamasının tarayabileceği QR Kod tasarımları

Josh Constine, Gobi’nin kodları arasında konum verilerini kullanan bir kod bloğu da bulduğunu açıkladı. Bu kod bloğu, Starbucks gibi özel indirimler sunan işletmelerde kampanyalardan yararlanılmasını sağlayacak bir özelliği refere ediyor.

Aslında iOS 14’le beraber gelecek artırılmış gerçeklik uygulaması Gobi ile ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler bunlar değil. Geçtiğimiz haftalarda Gobi ile ilgili çıkan haberler uygulamanın Apple’ın artırılmış gerçeklik seti ile entegre çalışacağını gösteriyordu.

Apple'ın yeni dairesel QR kodları

iOS dosyalarını inceleyen Josh Constine, Gobi’nin dışında iOS 14’te iPhone’un kaybolması halinde bulunmasını sağlayan iPhone'umu Bul uygulamasında bazı yeni ses dosyalarına rastladı. Constine, Bul uygulamasında “önce açık”, “önce kapalı”, “yakın” gibi ses dosyalarının bulunduğunu belirtti. Bul uygulamasında yer alacak bu ses dosyaları, kaybolan iPhone’a yaklaşıldığında veya uzaklaşıldığında kullanıcılara bildirim sesi olarak sunulabilir.