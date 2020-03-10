Apple, iOS 14 İçin Yeni Bir AR Uygulaması Geliştiriyor

ABD’li teknoloji devi Apple, bu sonbaharda yayınlayacağı iOS 14 güncellemesinin bir parçası olarak yeni bir uygulama geliştiriyor. Kod adı “Gobi” olan uygulama, kullanıcıların iPhone’larında Artırılmış Gerçeklik (AR) işlevini kullanarak çevrelerindeki dünya hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacak.

Apple ürünleri ve yazılımları ile ilgili en güvenilir haber kaynaklarından biri olan 9to5Mac, Cupertinolu teknoloji devinin iOS 14 için yeni bir Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulaması geliştirdiğini yazdı. Apple Store ve Starbucks entegrasyonlarının test edildiği uygulama, aynı zamanda yakında çıkacak olan AR başlık projesinin bir parçası olacak.

Apple’ın yeni AR uygulaması şu anda Gobi olarak adlandırılıyor. Şimdilik Apple Store ve Starbucks desteğine sahip olduğu bildirilen uygulamanın, önümüzdeki dönemde birçok üçüncü taraf yazılıma entegre edilmesini bekliyoruz.

Apple’ın AR için büyük planları olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yılki bazı raporlar, şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı AR başlığının 2020 yılının ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşabileceğini işaret ediyordu. iOS 14’ün tanıtılacağı haziran ayındaki WWDC 2020 etkinliğinde AR teknolojisi ile ilgili bazı önemli gelişmeler de yaşanabilir.

Zira şirket, son yıllardaki WWDC etkinliklerinde Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri ile ilgili duyurular yapmayı ihmal etmiyor. Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 14 ile ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.