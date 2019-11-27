Apple, Rusya'da Kırım’ı Rusya’ya Ait Gösteriyor

ABD'li teknoloji devi Apple’a ait Harita ve Hava Durumu hizmeti gibi hizmetleri Rusya’da kullanan kişiler, oldukça ilginç bir durumla karşılaştı. Bu ülkede bu uygulamaları kullananlar, Kırım’ın Rusya’ya dahil olduğu haritalar ile karşılaştı.

2014 yılında Rusya; Ukrayna’daki karışıklıkların ardından Kırım’a asker çıkarmış, çok uzun süre dünya gündemini meşgul eden bu vakanın ardından bölgenin durumu büyük tartışma konusu olmuştu. Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi uluslararası çevrelerde tepki çekmişti.

Rusya’da Apple kullanıcılarının aldığı hizmetlerde, ufak değişiklikler yapıldığı ortaya çıktı. İlhak olayının ardından bu ülkede Apple Haritalar ya da Hava Durumu servisi kullanan kişiler, Kırım’ın Rusya’ya bağlı bir bölge olarak listelendiğini görüyor.

Apple, hükûmet tepkilerinden çekiniyor:

Son dönemde Apple’ın operasyonlarına devam ederken zorluk yaşamamak için hükûmetlerin isteklerine göre hareket etmesi sık sık karşımıza çıkan bir durum. Örneğin Rusya, ülkede hizmet verecek kurum ve kuruluşların Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak görmesini istiyor. Bu nedenle Apple böyle bir değişikliğe imza attı. Rusya, Apple’ın Kırım’ın durumunu belirsiz olarak gösterme isteğini kabul etmedi.

Daha önce de Hong Kong’daki olaylardan sonra Apple, bölgedeki iOS cihazlardan Tayvan bayrağı emojisini kaldırmıştı. Apple’ın bu kararı büyük tepki çekmişti. Apple, kararın sebebini açıklamasa da Çin’den pek bir baskı görmediklerini ifade etmişti.

Tim Cook, 'Kurallara uymalıyız' demişti:

Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın faaliyet gösterdiği ülkelerin kanunlarına uyum gösterme politikasını sık sık savunuyor. 2017 yılında konuyla ilgili konuşan Cook, “Bir ülkeye gidip bir pazara girdiğinizde, o ülkenin yasa ve düzenlemelerine tabi olursunuz. Orada olmasını dilediğinizi yasa ve düzenlemeleri getirmezsiniz. O ülkenin yasa ve kurallarına uyarsınız” demişti.

Cook ayrıca her ülkenin kendi yasa ve düzenlemelerine karar verdiğini belirterek bu yasa ve düzenlemelere uyup uymamaya kişilerin kendilerinin karar vereceğini söylemişti. Cook, yasalara uyup farklı pazarlara girmeyi desteklediğini söylerken “Kenarda durarak bir şeyleri değiştiremeyiz” ifadelerini kullanmıştı.