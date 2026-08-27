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Apple'ın Harita Uygulamasına Reklam Geldi!

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Apple, Harita uygulamasına ilk kez reklam göstermeye başladı. Artık sponsorlu işletmeler göreceksiniz.

Apple'ın Harita Uygulamasına Reklam Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak mart ayında ortaya atılan bilgilerde Apple’ın Harita uygulamasına reklamları entegre etmeyi planladığı görülmüştü. Direkt olarak işletmelerin reklam verebileceği bir sistem olacağı ifade edilmişti. Bugün ise beklenen gelişme yaşandı. Apple, Harita uygulamasına reklamları eklemeye başladı.

Artık işletmeler, harita içi aramalarda üst sıralarda yer almak için ödeme yapıp reklam verebilecekler. Apple Harita’da şimdiye kadar hiç reklam görmüyorduk. Yeni güncellemeyle birlikte bu değişmiş oldu.

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Apple'ın Harita Uygulamasına Reklam Geldi!
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Sponsorlu işletmeler mavi renkli reklam simgesiyle görünecek

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Hafta başı itibarıyla kullanıma sunulan reklamlar, arama ekranındaki "önerilen mekânlar" bölümünün en üstünde ve doğrudan arama sonuç listesinin ilk sırasında mavi renkli bir “Ad” (reklam) ikonuyla karşımıza çıkıyor. Özellik şu anda kademeli olarak ABD ve Kanada'daki kullanıcılara çıktı. Yani bizde yok.

Google Haritalar’da yıllardır böyle bir özellik var. Onda gördüğümüz sponsorlu mekan modelinin bir benzerini Apple da kendi uygulamasına entegre etmiş. Reklam olan işletmeleri de mavi renkli “Ad” ikonuyla direkt anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde sponsorlu içerikleri organik arama sonuçlarından ayırmayı hedefliyor. Şirketin bildirdiğine göre önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcı bu reklamlarla karşılaşmaya başlayacak.

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Uygulamayı açan kullanıcılar, sistemin çalışma prensibine ve kişisel verilerin korunmasına dair bir bilgilendirme ekranıyla da karşılaşıyor. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Haritalar; yaklaşık konum, mevcut arama terimleri veya haritadaki görünüm açısına göre yerel reklamlar sunabiliyor. Ancak dev şirket, reklam etkileşimlerinin ve konum verilerinin hiçbir şekilde kullanıcının Apple Hesabı ile ilişkilendirilmediğinin altını çiziyor.

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