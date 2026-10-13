Apple HomeView Tanıtıldı: Akıllı Ev Yönetimi ve Eğlence Tek Bir Ekranda Buluşuyor!

Apple, yüz tanıma özellikli 7 inç Liquid Retina ekranı ve Siri AI desteğiyle yeni akıllı ev merkezi HomeView'u resmî olarak tanıttı.

Apple, evin merkezinde konumlanacak ve evdeki herkes için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak yeni akıllı ekranı Apple HomeView'u duyurdu.

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7 inçlik Liquid Retina ekrana sahip olan cihaz; müzik çalmaktan FaceTime görüşmelerine, akıllı ev kontrolünden sesli otomasyonlara kadar tüm ihtiyaçları gizlilik ve güvenlik odaklı tek bir merkezde topluyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde evdeki her bireye özel içerikler sunan HomeView, gücünü Apple Intelligence destekli tamamen yenilenmiş Siri AI'dan alıyor. Masaüstü ve duvara monte edilebilen iki farklı tasarımla gelen cihaz, bugünden itibaren ön siparişe açıldı.

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Yeni zarif tasarım

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HomeView, paslanmaz çelik bir menteşe aracılığıyla hoparlör tabanına bağlanan 7 inçlik Liquid Retina ekranıyla alüminyum bir gövdeye sahip. Mutfak tezgâhı, komodin ya da sehpalarda rahat bir görüş açısı sunacak şekilde eğilebilen cihaz; gümüş, yıldız ışığı, pembe ve uzay grisi olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor.

Ortam ışığına göre parlaklığı 500 nitten 0,3 nite kadar ayarlayabilen ekran, kullanıcının mesafesini algılayarak uzaktayken sade, yaklaştıkça daha detaylı bilgiler gösteriyor. Ayrıca Schneider Home aparatlarıyla duvara asılabilen ayrı bir duvar modeli de uzay grisi ve gümüş renkleriyle satışa sunuluyor.

Kişiye özel deneyim sunacak

Cihaz, evdeki altı farklı kişiyi yüzlerinden tanıyarak her biri için özelleştirilmiş ana ekran, araç takımları ve içerikler sunuyor. Paylaşılan müzikler ve aile albümleri herkesin erişimine açıkken, Takvim veya Mesajlar gibi kişisel veriler yalnızca ilgili kullanıcı ekrana baktığında gösteriliyor. A18 çip ve yeni nesil Apple Intelligence ile çalışan Siri AI, ekran farkındalığına ve zengin sohbet yeteneklerine sahip. Eşleştirilmiş bir iPhone veya iPad üzerinden kullanıcının kişisel bağlamını anlayarak uygulamalar arası işlem yapabilen asistan, Apple ekosistemindeki diğer cihazlarla da iCloud üzerinden senkronize bir şekilde çalışıyor.

HomeView, ekrana entegre iki özel sürücü, tabanda yer alan aşağı yönlü bas hoparlörü ve iki pasif radyatör sayesinde odayı dolduran Uzamsal Ses performansı sunuyor. Apple Music, Apple TV ve üçüncü taraf platformları destekleyen cihaz, Handoff özelliği sayesinde iPhone'u ekrana yaklaştırarak dinlenen müziği doğrudan hoparlöre aktarmaya olanak tanıyor. Evdeki diğer HomePod cihazlarıyla çok odalı ses sistemi olarak da kullanılabiliyor.

Gizlilik, çevre ve fiyatlandırma

FaceTime görüşmelerinde kişiyi kadrajda tutan Center Stage, cihazlar arası anons yapmayı sağlayan Intercom ve mutfakta adım adım tarif gösteren akıllı asistan özellikleri günlük hayatı kolaylaştırıyor.

HomeView, aynı anda dokuz güvenlik kamerasının canlı görüntüsünü yansıtabilen arayüzüyle termostat, aydınlatma ve kilit yönetimini tek dokunuşla mümkün kılıyor. Duman veya karbonmonoksit alarmlarının sesini algılayıp kullanıcılara bildirim gönderebilen cihaz; Matter desteğinin yanı sıra LG ve Schneider Electric ortaklığıyla geliştirilen yeni Apple Home Collection aksesuarlarıyla da tam uyumlu çalışıyor.

Kamera ve mikrofon verilerini sistemin geri kalanından izole eden Secure Exclaves mimarisi ve Özel Bulut Bilişim (Private Cloud Compute) teknolojisi sayesinde veriler Apple dâhil hiç kimseyle paylaşılmıyor. Gövdesinde %100 geri dönüştürülmüş alüminyum ve geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri kullanılan cihaz, 299 dolar fiyat etiketiyle 13 Kasım'da raflardaki yerini alacak.