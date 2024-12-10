Şüphesiz ki büyük ve ihtişamlı başarı hikâyelerinin birçoğunun perde arkasında pek çok başarısızlık ve hayal kırıklığı yatar. Apple da istisna değil tabii. Bu içerikte, Apple’ın başarısızlıklarının nasıl başarılarının zeminini hazırladığını anlatıyoruz.

Başarısızlıklar ilk başta oldukça can sıkıcı bir durum gibi görünse de gerekli dersler alındığında çok daha büyük başarıların zeminini hazırlayabilen önemli hayat dersleri barındırır.

Bugün teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan Apple da pek çok büyük başarısızlık yaşadı. Ancak Apple’ın başarısızlıkları gelecekteki başarılarının temel taşlarını oluşturdu. Apple hangi başarısızlıklarından neler öğrendi gelin incelemeye başlayalım.

1980 yılında piyasaya sürülen Apple III, ve 1983 yılında tanıtılan Lisa, Macintosh’a ilham verdi!

Apple III, iş dünyası için tasarlanmış bir bilgisayardı ancak teknik sorunlar nedeniyle başarısız olmuştu.

Lisa ise markanın ilk grafik kullanıcı arayüzüne sahip bilgisayarı olarak büyük bir heyecanla tanıtılsa da çeşitli sebeplerle tutunamamış ve başarısız olmuştu.

Apple III’te yapılan hatalardan ders çıkartıldı ve daha iyi tasarım ve mühendislik standartlarının geliştirilmesi sağlandı.

Her ne kadar Lisa da eninde sonunda büyük bir başarısızlığa dönüşse de Lisa projesinde yapılan tüm araştırmalar Apple’ı Apple yapacak olan Mac’in doğmasına sebep oldu.

Apple’ın 1993 yılında piyasaya sürdüğü Newton da ilerleyen yıllarda tanıtılacak iPad ve iPhone’un ilham kaynağıydı.

Newton da Lisa’ya benzer bir şekilde büyük bir heves ve heyecanla tanıtılmasının ardından çeşitli sebeplerle başarısız olmuştu.

Ancak Newton’un arkasında yatan temel fikir, yıllar sonra iPhone ve iPad gibi devrim niteliğindeki ürünlere dönüşerek, Apple’ı bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri yapma konusunda büyük bir katkı sağlayacaktı.

1995 yılında tanıtılan ve Apple’ın ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıyan PowerBook 5300 de MacBook’a ilham oldu.

Apple’ın PowerBook 5300 dizüstü bilgisayarı tasarım kusurları sebebiyle başarısız olmuştu.

Ancak bu model, PowerPC işlemci ve modüler tasarım gibi özelliklerin ilk kez test edildiği bir cihazdı ve bu cihazdaki hatalarından ders çıkaran Apple için PowerBook 5300, MacBook modellerinin temelini oluşturdu.

1996 yılında tanıtılan oyun konsolu Pippin ise Apple’ın eğlence sektörü hakkındaki anlayışını geliştirdi.

Apple’ın video oyun konsolu Pippin yüksek fiyatı ve zayıf oyun desteği nedeniyle ticari bir felakete dönüşerek başarısız olmuştu.

Ancak Pippin projesi, Apple’ın eğlence sektöründe gelişmesini sağlayarak iPod, Apple TV gibi ürünlerin geliştirilmesine büyük katkı sağladı.

Günümüze gelindiğindeyse, Apple Car projesinde başarısız olan Apple’ın bu başarısızlığından da ders çıkardığını söylemek mümkün.

Her ne kadar Apple’ın otonom araç projesi için milyar dolarlık fatura çıkaran bir başarısızlığa dönüşse de bu proje için yapılan yapay zekâ ve batarya araştırmaları gelecekteki Apple ürünleri için teknolojik bir temel oluşturdu.

Özetle, Apple başarısızlıklarını birer yenilgi olarak değil yeni fikirlerin filizlendiği birer başlangıç noktası görerek bu başarısızlıkların altından çok daha güçlü bir biçimde kalkmış gibi görünüyor.

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