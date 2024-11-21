Akıllı telefonlarda devrim yaratan Apple’ın, otomotiv sektörüne adım attığını düşünün. Şu an kulağa hayal gibi gelse de bir dönem bu ciddi ciddi düşünülmüştü. Bu içerikte, Apple’ın Titan isimli otomobil projesinden bahsedeceğiz.

Apple’ın araba üretme fikri aslında pek yeni sayılmaz. Bu fikir ilk kez 2008 yılında, Steve Jobs ve Tony Fadell’in konuşmaları sırasında gündeme gelmişti.

O dönemde şirket iPhone’un başarısına odaklanmayı tercih etmiş ve bu fikri bir kenara bırakmıştı.

2014’e geldiğimizdeyse Apple, bu yola çıkmaya hazır hissetti yenilikçi vizyonuyla otomotiv dünyasına bir giriş yapmaya karar verdi.

İşte böylelikle Apple Car ya da şirket içindeki ismi ile Titan Projesi’nin ilk adımları gerçek anlamda atılmış oldu.

Her ne kadar Apple o dönem resmî olarak bir açıklama yapmamış olsa da söylentiler alıp başını gitmişti.

Sokaklarda test sürüşüne çıkmış araçlar görüşmesi, Apple’ın, eski Ford mühendisi Steve Zadesky liderliğinde 1000 kişilik bir ekip kurmasına yönelik raporlar ve daha birçok unsur bu görüşü destekliyordu.

Öyle ki, basında yer alan haberlere göre şirketin ilk hedefi, 2020 yılına kadar piyasaya bir Apple Car sürmekti.

Ancak Apple’ın otomotiv sektörü macerası beklenenden çok daha zorlu geçti.

Proje boyunca Apple’ın, BMW ve Volkswagen gibi büyük otomobil üreticileriyle ortaklık kurmayı denediği fakat veri paylaşımı ve kontrol konusundaki anlaşmazlıkların bu iş birliklerini engellediği biliniyor.

Ek olarak, şirket içinde liderlik sorunlarının baş gösterdiği ve buna ek olarak Zadesky’nin 2016’da ayrılmasıyla da ekibi sık sık yön değişikliğine gittiği söyleniyor.

Ayrıca gündeme gelen radikal bir tasarım önerilerinin projeyi daha da karmaşık hâle getirerek bir çıkmaza sürüklediğinden bahsediliyor.

Apple’ın, teknolojisini geliştirmek için küçük girişimleri satın aldığı ve otonom test araçlarını Kaliforniya yollarında test ettiği söylense de Tesla gibi rakiplerin hızla büyümesinin Apple’ın otomotiv sektörünün karmaşıklığını aşamamasına sebep olduğu ifade ediliyor.

Öyle ki baş gösteren tüm bu zorlukların projenin bir türlü somut bir ürüne dönüşememesine sebep olduğu belirtiliyor.

Apple Car’ın başarısızlığının ardında birkaç önemli sebep olduğu görülüyor.

Öncelikle, otomobil üretiminin Apple’ın alışkın olduğu teknoloji dünyasından çok farklı olması en büyük problemlerden biriydi.

Ek olarak, tedarik zinciri yönetimi, güvenlik standartları ve üretim karmaşıklığı gibi konular da şirketin hızını keserek projeyi olumsuz etkiledi.

Ayrıca liderlik değişiklikleri, vizyon eksikliği ve sürekli değişen hedefler projeyi yavaşlatarak Apple’ın önünde büyük engel oluşturdu.

Sonuç olarak, 2024’te Apple Project Titan’ın iptal edildiğini duyurdu ve otonom araç geliştirme hayalini rafa kaldırarak kaynaklarını CarPlay gibi sistemlere yönlendirdi.

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