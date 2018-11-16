Apple’ın Yeni iPad Pro’su Bükülme Testinden Ağır Çaktı

Yeni iPad Pro, bükülme testinde beklenin çok altında kaldı.

JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalının paylaştığı yeni bir video, Apple’ın son çıkardığı iPad Pro'nun, fazla bir kuvvet uygulanmadan çalışmayacak şekilde bükülebildiğini gözler önüne serdi. Sunucu tableti bükmeye çalıştığında, cihaz deyim yerindeyse tuzla buz oldu ve çalışamayacak duruma geldi. Videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

iPad Pro’nun yeterince dayanıklı olmadığı yalnızca bu videoda değil, ayrıca birçok kullanıcı yorumu tarafından biliniyordu. Kullanıcılar tableti birkaç gün kullandıktan sonra tablette hafif bükülmeler gördüklerini aktarmışlardı.

iPad Pro’nun pahalı ve değerli bir tablet olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu sebeple tablete ayrıca bir özen göstermekte de fazlasıyla yarar var. Ayrıca diğer iPad’lerin de bükülmeyle ilgili sorunları olduğunu söylemek de mümkün. Tasarım olarak ince ve fazlasıyla yüzey alanına sahip oldukları için küçük baskılarda bükülmeleri aslında gayet normal.

Ancak iPad Pro’daki sorun çok az bir baskıyla tabletin ikiye bölünmüş olması. Tabii ki bu durum kaçınılmaz ve kesinlikle olacak bir durum değil. Böyle bir sorunla karşılaşmaktan korkan kullanıcılar sağlam bir kılıf ile hayatlarına devam edebilirler. Hepimizin bildiği gibi, tıpta çareler tükenmez.