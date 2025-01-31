Tim Cook, Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine birkaç ay sonra 8 dil daha ekleneceğini duyurdu. Maalesef bu diller arasında Türkçe yok.

Apple çok beklenen Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini geçtiğimiz aylarda iPhone’lardan Mac’lere kadar farklı türden ürünlerinde kullanıma sunmuştu. Ancak bu özellikler, şimdiye kadar sadece İngilizce olarak sunuluyordu.

Şirketin diğer dillere ne zaman destek getireceği merak edilirken beklenen açıklama nihayet geldi. Birkaç ay sonra yeni dillerin Apple Intelligence’a ekleneceği açıklandı. Maalesef Türkçe hâlâ yok.

Nisanda 8 dil eklenecek

Apple CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamalara göre nisanda gelecek bir güncelleme ile 8 dil daha Apple Intelligence’a eklenecek. Bu diller; Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Çince olacak. Güncellemenin iOS 18.4’ün bir parçası olması bekleniyor.

Maalesef hâlâ Türkçe desteği olmayacak. Şirketin Türkçe’yi ne zaman getireceğine dair henüz herhangi bir açıklaması bulunmuyor.