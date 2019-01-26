Muhtemelen telefonunuzda birçok farklı tür uygulama vardır. Akıllı telefonu akıllı telefon yapan şeyler olan mobil uygulamalar, o işletim sistemiyle ne kadar iyi çalışıyorsa kullanıcı deneyimi de o kadar kusursuz olur.

Android'in en rahat ve sevilen özelliklerinden biri de, uygulama geliştirmesinin basit ve ucuz olması. Bir Google hesabı ve 25 doları olan herkesin kendi uygulamasını yayınlayacabileceği platformda, bu sayede çok başarılı uygulamalar görülebiliyor.

Öte yandan, herkesin bildiği milyar dolarlık şirketlerin Android uygulamaları, iOS'teki versiyonlarına göre çok daha kötü kullanıcı deneyimleri sunabiliyorlar. Başta Snapchat olmak üzere, Facebook, Instagram gibi çok benimsenen uygulamalar, Android'de iOS'ta olduğu gibi pürüzsüz çalışmıyorlar. Hatta sadece sosyal medya uygulamaları değil, profesyonel çözümlerde bile durum aynı.

Android'in neredeyse iOS ile aynı yaşta olduğu düşünülünce, hala böyle şeyleri görmemizin mantıklı olmadığı kanaatindeyiz. iOS'ta uğraşılması ve optimize edilmesi gereken cihaz sayısı belli olduğundan geliştiricilerin rahat yolu seçtiği ve önce iOS için yazıp bunu daha sonra Android'e portlamanın sonucu olan uyumsuz uygulamalar, umarız bir an önce ortadan kalkar.

Google'ın basit bir "zorlama" yöntemiyle bu durum çözülecek olsa bile, şirketin kendisi dahi Apple'a hatrı sayılır bir öncelik tanıdığı için ufak geliştiricilerden aynısını beklemek çok da mantıklı olmuyor. Bakalım gelecekte neler olacak, hep birlikte göreceğiz.