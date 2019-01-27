iPhone 11 Videosu, Apple Hayranlarını Heyecanlandırdı

Henüz 2019'un ilk aylarında olmamıza rağmen, Apple'ın çıkaracağı yeni telefon hakkında spekülasyonlar şimdiden başladı. Youtube'da yer alan oldukça gerçekçi iPhone 11 videosu ise orijinal Apple tanıtımlarına benzerliği ile beğeni topladı.

Apple, iPhone XR, XS ve XS Max modellerini piyasaya süreli çok olmadı ancak daha şimdiden iPhone 11’in nasıl bir tasarıma ve özelliğe sahip olacağı konuşulmaya başlandı bile. Telefonun tasarımı ve özellikleri ile ilgili birçok tahmin yürütülse de Youtube’da yayınlanan oldukça gerçekçi iPhone 11 videosu, oldukça ilgi çekti.

Apple tanıtımlarına oldukça benzer bir video formatıyla hazırlanmış konsept iPhone 11 videosu, yeni cihazı 3 arka kamera ile donatılmış bir şekilde sergiliyor. Tıpkı iPhone X’da olduğu gibi dikey pozisyonda yerleştirilmiş kameralar, mevcutta kullanılan iPhone’lardan farklı bir flash özelliği ile gösteriliyor. Son zamanlarda telefon hakkında çıkan dedikodular temel alınarak oluşturulan konsept iPhone, kameraların etrafında yer alan yüzük şeklinde bir LED flash tasarımı ile hazırlanmış.

Videoda Apple’ın yeni telefonunda da ekrandaki çentik tasarımından vazgeçmeyeceği tahmin edilmiş. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu da iPhone 11’de yer alacağı düşünülen yeni özellikler arasında yer alıyor. Apple'ın AIDS ile destek için ürettiği Product (RED) için bile özel bir tasarımın yer aldığı video, Apple tasarımına çok benzer olarak oluşturduğu video ile sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.