iOS 11 Üzeri Tüm iPhone'larda Çalışan Jailbreak Yayınlandı

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'in son sürümü iOS 13.5 dahil olmak üzere iOS 11 ve üzeri işletim sistemi sürümüne sahip tüm iPhone'larda çalışan bir jailbreak yayınlandı. Jailbreakin kullandığı güvenlik açığı için Apple henüz bir güvenlik güncellemesi yayınlamadı.

Teknoloji sektörünün lideri konumundaki şirketler arasında bulunan Apple, her yıl tanıttığı yeni teknolojileriyle ve var olan sorunlara çözüm yöntemleriyle bu sektörün gidişatına adeta yön veriyor. Bunun yanında Apple, üretmiş olduğu işletim sistemlerinde ve bu işletim sistemlerine sahip elektronik cihazlarda kullanıcıların, sadece daha önceden belirlenmiş bazı değişiklikleri yapmasına izin veriyor.

Apple uyguladığı bu kısıtlamalardan bıkan ve kendi ayarlarını cihazları üzerinde kullanmak isteyen kullanıcılar, jailbreak adı verilen bir işlem gerçekleştiriyorlar. Apple'ın uyguladığı kısıtlamaları kaldıran bu erişim türü, cihazın kontrolünü kullanıcıya bırakıyor.

iOS 11 ve üzeri tüm iPhone'larda çalışan bir jailbreak yayınlandı

iPhone'lar üzerinde daha önceleri de büyük çalışmalar gerçekleştiren ünlü bir hacker grubu, iOS 11 ve üzeri tüm iPhone'larda çalışan yeni bir jailbreak aracını yayınladı. Kendilerine unc0ver adını veren grup tarafından yayınlanan jailbreak, iOS'in son sürümü 13.5'te bile çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Bahsi geçen hack ekibinin jailbreak erişimini sağlayabilmek için bulduğu ve kullandığı yazılım açığının ne olduğu henüz bilinmese de önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor zira bu ve bunun gibi hacker grupları iOS işletim sistemindeki açıkları bulup işletim sisteminin içerisine sızabilmek için bir yol ararken Apple ise bu açıkları tespit edip anında bir güvenlik güncellemesi yayınlamak için hazırda bekliyor.

Jailbreak kullanmak güvenli değil

Güvenlik uzmanlarının dediğine göre; Jailbreak işlemi cihazın kendi işletim sisteminin içerisinde birtakım değişiklikler gerçekleştirdiği için yeni güvenlik açıklarına da kapı aralıyor. İçerisinde bulunduğumuz günlerde Apple'ın güvenlik bakımından negatif yorumlar almasının ardından son iOS sürümünü kapsayan bir jailbreakin yayınlanması hiç de iyi olmadı.

İçerisinde bulunduğumuz haftada bir grup hacker, Apple'ın henüz gün yüzüne çıkmamış mobil işletim sistemi iOS 14'ün ön sürümüne aylar öncesinden sahip olduklarını açıklamıştı.