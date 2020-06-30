Apple, iOS, iPadPS, tvOS, macOS ve watchOS işletim sistemlerinin yeni beta sürümü olan Beta 3’ü geliştiriciler için yayınladı. İşletim sistemleriyle birlikte gelen yenilikleri öğrenmek için okumaya devam edin.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Apple, cihazlarına getireceği yeni işletim sistemi sürümlerini önceden geliştiricilere sunarak sürümdeki değişikliklere alışmalarını ve sürümde olan herhangi bir hatayı kendilerine bildirmelerini sağlıyor. Şirket, bu hafta da cihazlarına getireceği sürümlerin yeni beta sürümlerini yayınladı.

Apple, bugün iOS 13.6, iPadOS 13.6, tvOS 13.4.8, macOS 10.15.6 ve watchOS 6.2.8’in üçüncü beta sürümü olan Beta 3’ü yayınladı. Yeni sürümler, Apple’ın kendi sitesi üzerinden indirilebilir hale geldi. Gelin, işletim sistemlerinin yeni beta sürümleriyle gelen yeniliklere bir bakalım.

iOS 13.6 ve iPad 13.6 Beta 3:

Yeni iOS 13.6 ve iPadOS 13.6 Beta 3 sürümüyle birlikte Apple cihazlardaki HealthKit kütüphanesine yeni özellikler eklendi. Kullanıcılar artık baş ağrısı, üşütme, boğaz ağrısı ve daha fazla semptomun takibini yapabilecekler.

macOS Catalina 10.15.6 Beta 3:

Bugün yayınlanan macOS Catalina 10.15.6 Beta 3 sürümüyle birlikte gelen herhangi bir yenilik veya değişiklik Apple tarafından belirtilmedi. Ancak her sürümde olduğu gibi Apple, bu güncellemeyi tüm kullanıcılar için önerdi.

tvOS 13.4.8 Beta 3:

Diğer sürümlerle birlikte yayınlanan tvOS 13.4.8 Beta 3 de macOS Catalina’nın yeni sürümü gibi herhangi bir yenilik veya değişiklik sunmadı. Ancak bu sürümün Apple TV’de bulunan bazı hataları giderdiği ve geliştirmeler sağladığı söylenebilir.

watchOS 6.2.8 Beta 3:

Bugün yayınlanan bir diğer beta sürümü olan watchOS 6.2.8 Beta 3 de macOS ve tvOS’a gelen yeni sürümler gibi önemli bir yenilik sunmadı.