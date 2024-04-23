MacRumors'ın iddiasına göre Apple, iPadOS 18 ile 14 yıllık inadından vazgeçecek ve iPad'lere çok istenen hesap makinesi uygulamasını getirecek.

Apple, iPad tabletlerini ilk olarak 2010 yılında tanıtmıştı. Şu geçen 14 yılda iPadOS sistemine birçok yenilik eklense de kullanıcıların bir türlü erişemediği bir uygulama vardı: Hesap Makinesi. Şirket, tüm cihazlarında bu uygulamaya yer verirken ilginç bir şekilde iPad’e getirmiyordu.

Bugün ortaya atılan bir iddia, nihayet bu durumun değişeceğini gösterdi. MacRumors’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yakında iPad’de de hesap makinesi görmeye başlayabiliriz.

Hesap makinesi, iPadOS 18’le gelecek

*Konsept tasarım

İddiaya göre iPadOS işletim sisteminin yeni sürümü olacak iPadOS 18, çok beklenen hesap makinesini yerleşik bir uygulama olarak iPad modellerine getirecek. iPad OS 18’in Apple’ın 10 Haziran 2024 tarihinde düzenleyeceği geliştirici konferansı WWDC 2024 ile duyurulacağını belirtelim. Cihazlara gelişi ise sonbahar ayları olacaktır.

İddia, kullanıcıların artık üçüncü taraf uygulamalarla uğraşmak zorunda kalmayacağını gösteriyor. iPad sahipleri, 14 yıldır hesap makinesine erişmek için farklı uygulamaları kullanmak zorunda kalıyordu ve hiçbiri Apple’ın yerleşik uygulaması kadar düzgün bir deneyim sunmuyordu. İlla iyi bir uygulama bulmak için de para ödemek lazımdı.

Bu nedenle hesap makinesinin iPad’lere gelişinin geç de olsa kullanıcıları mutlu edeceğini söyleyebiliriz. iPad’lerde olmayan tek popüler uygulama bu değil. Instagram ve WhatsApp gibi çok tercih edilen uygulamalar da hâlen Apple’ın tabletlerinde yer almıyor.

Hesap makinesi uygulaması özelinde tek yeniliğin bu olmadığını da son olarak ekleyelim. Geçtiğimiz hafta gelen bilgiler, WWDC 2024’te macOS’teki hesap makinesi uygulamasının da yenileneceğini ortaya koymuştu.

Peki Apple, hesap makinesini bugüne kadar iPad’lere getirmedi?