Apple, iPhone 12 Pro İle Çekilmiş Bir Video Paylaştı

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bugün YouTube hesabından iPhone 12 Pro ile çekilmiş görüntüleri içeren yeni bir video paylaştı. Ayrıca bu görüntülerin oluşturulma aşamasını gösteren bir de kamera arkası videosu bulunuyor.

iPhone 12 serisini geçtiğimiz haftalarda tanıtan Apple, bir yandan da telefonların reklamını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket bugün, YouTube kanalında iPhone 12 Pro ile çekilmiş görüntüleri içeren yeni bir video paylaştı.

Cupertino merkezli şirket, yaklaşık iki dakika uzunluğundaki bu video ile iPhone 12 Pro'nun yeni Dolby Vision ve düşük ışıkta kayıt yeteneklerini sınırlarına kadar zorlamak istediklerini söylüyor. Bu videoyu ve videonun nasıl oluşturulduğunu gösteren perde arkası videosuna yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

iPhone 12 Pro kamera özellikleri:

Yeni A14 Bionic çip ile Dolby Vision kayıt yapabilen iPhone 12 Pro, LiDAR tarayıcısı sayesinde ışığın nesnelerden yansıma hızını ölçerek içinde bulunduğunuz ortamın derinlik haritasını ölçebiliyor. Bu sayede AR uygulamaları ortamı analiz edip size özel deneyimler yaratmaya hemen başlayabiliyor. LiDAR derinlik haritasının sunduğu ayrıntılar ayrıca Gece modunda portre çekimini de mümkün kılıyor.

Kameraların özelliklerinden de bahsetmek gerekirse iPhone 12 Pro; ultra geniş açı, geniş açı ve telefoto olmak üzere üçlü 12 MP Pro kamera sistemine sahip. En yeni iPhone, bu kameraların yardımıyla 2 kat optik yakınlaştırma / uzaklaştırma ve 10 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca geniş ve telefoto lensleri için çift optik görüntü stabilizasyonu da iPhone 12 Pro ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Video tarafına geçtiğimizde Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video kaydı yapabilen iPhone 12 Pro ayrıca saniyede 24/30/60 kare 4K, saniyede 30/60 kare 1080p HD, saniyede 30 kare 720p HD video kaydı yapabiliyor. 2 kat optik yakınlaştırma / uzaklaştırma, 4 kat optik yakınlaştırma aralığı ve 6 kata kadar dijital yakınlaştırma da yine video tarafında dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

iPhone 12 Pro ile çekilen görüntülerin yer aldığı video:

Kamera arkası: