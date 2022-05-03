Apple’ın iPhone 14 üretimi için Çin’deki ortağı Foxconn’un Zhengzhou’daki büyük fabrikasına yeni işçiler alınmasını talep ettiği iddia edildi.

Apple’ın en son iPhone serisi iPhone 13, geçtiğimiz yılın Eylül ayında piyasaya sunuldu. E tabii ki o günden bugüne iPhone 14 iddialaru durur mu? Durmaz. Hatta geçtiğimiz aylarda sizlere iPhone 14'ün ekraının görüntülendiğini, iPhone 14'ün şimdiye kadarki en yuvarlak tasarım olacağını ve Pro modellerin 48 MP kameraya sahip olacağını iletmiştik.

Biz henüz iPhone 11’i bile almaya zorlanırken Apple’ın çoktan iPhone 14 üretimine başladığı iddia edildi. Tabii ki yürekler buruk. Şaka bir yana, söylenti ve iddialara göre Apple’ın üretim konusunda ortağı olan Foxconn şirketi, normalde iPhone üretiminin az olduğu bir sezonda olduğumuz halde bu hafta Zhengzhou’daki büyük fabrikası için büyük miktarda bir işe alım gerçekleştirdi.

Apple, yeni üretim işçilerine %30 bonus teklif ediyor

Aynı söylentinin devamında Foxconn şirketinin Apple’ın siparişlerini karşılayabilmek adına yeni çalışan çekmek için sunduğu bonus ve prim miktarlarını %30 oranında arttırdığı da söyleniyor. Apple’ın bu nispeten sakin dönemde daha fazla işçinin işe alınmasını talep etmesinin sebebi aslında iPhone 13’e olan talep fazlalığına yoruluyor ancak işin bir de başka boyutu var.

O boyut şöyle: Apple, iPhone 14 üretiminde sıkıntı yaşamamak adına Çin’deki pandemi nedeniyle yaşanan kapanmaların etkilerinden en az kötü etkiyle kurtulmak istiyor. Bu nedenle Foxconn da fabrikasındaki çalışan sayısını arttırmak istedi.

Sonuç olarak kesin olarak Foxconn, yeni işçileri işe aldı ancak bunun iPhone 14 üretimi için alınan bir önlem mi veya iPhone 13 üretimini yetiştirmek adına mı yapıldığı bilinmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.