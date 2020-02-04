Apple'ın iPhone serisi, en çok kullanıcı devamlılığına sahip akıllı telefon serisi olmasıyla da biliniyor. Bu unvanını korumaya niyetli olan şirket, iPhone SE'nin yeni modeli iPhone 9'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Konsept tasarım ise cihazın iPhone 8 kasasında ancak daha gelişmiş özelliklere sahip olacağını gösteriyor.

Akıllı telefon üreticileri araştırma ve geliştirme çalışmaları doğrultusunda yeni teknolojileri ortaya çıkarıyorlar. Ürettikleri teknolojilerini cihazlarında kullanan üreticiler, her yıl piyasaya yepyeni bir akıllı telefon modeli sürüyor.

Silikon Vadisi devi Apple'da bu akıllı telefon üreticileri arasında kendisine yer buluyor. iPhone modeline sahip akıllı telefonunu her yılın Ekim-Kasım aylarında gerçekleştirdiği lansman ile yenileyen teknoloji lideri şirket, önümüzdeki Mart ayı için bambaşka planlara sahip.

Yüksek donanım özellikleri.

2017 yılının Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği tanıtım ile Apple, klasik iPhone serisinin dışına çıkmış ve iPhone SE akıllı telefonunu hayatımıza sokmuştu. Görünüş olarak eski nesil iPhone'lara benzeyen cihaz, donanım olarak ise gününün en son teknolojilerini barındırıyordu.

iPhone SE'nin diğer iPhone'lara göre daha küçük bir ekrana ve yine daha küçük bir yapıya sahip olması, kendisine özel bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Aynı hayran kitlesinin iPhone SE'ye verdiği ilgiyi iPhone 9 için de göstermesi bekleniyor.

ABD merkezli şirketin iPhone 8'den sonra iPhone X'u piyasaya sürmesiyle atlamış olduğu "9" numaralı iPhone'a ne olacağı uzun zamandır konuşuluyordu. 2020'nin Mart ayında Apple'ın tanıtması beklenen ve iPhone SE'nin yerine geçecek olan cihazının adının bu bağlamda iPhone 9 olması bekleniyor. Mauro Battino'nun yayınladığı konsept çalışması ise yeni cihazı tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Ünlü analist Ming Chi Kuo tarafından açıklanan veriler doğrultusunda A13 yonga setine sahip olacak iPhone 9; 4,7 inçlik LCD ekranı, fiziksel ana ekran tuşunu, portre kamera modunu ve yepyeni renk seçeneklerini de bünyesinde barındıracak.

iPhone 8'in kasasına oldukça benzer bir kasa ile yaklaşık 399 dolar fiyat etiketine sahip olacak iPhone 9'un tüm detaylarını, Apple'ın Mart ayında gerçekleştireceği ve kablosuz şarj matı AirPower alternatifi ve diğer yeni ürünlerini tanıtacağı lansmanında öğreneceğiz.