Apple, iPhone Satışlarını Artırmak İçin Taktik Değiştirdi

Kullanıcılarını son çıkan modeli olan iPhone XR almaya teşvik etmek için, Apple farklı pazarlama stratejileri uygulamaya başladı.

Son günlerde hisse senetlerinin değerindeki düşüş ve bir yandan da iPhone XR/XS satış rakamlarının istenildiği gibi gitmemesi nedeni ile sıkıntılı zamanlar yaşayan teknoloji devi Apple, bu tabloyu değiştirebilmek adına farklı girişimlerde bulunuyor.

Tüm iPhone kullanıcılarının bildiği üzere, App Store'larda uygulama indireceğiniz zaman, editörün seçtikleri isimli bir bölüm de yer alır. Bu bölümde son zamanlarda revaçta olan oyun, müzik, yaratıcılık, iş dünyası gibi sayısız başlıktaki uygulamalardan seçilen bazıları, kullanıcılarına önerilir. Apple ise ilginç bir adım atarak, editörün seçtikleri kısmında, iPhone XR'ın özellklerine atıfta bulunan paylaşımlar yaptı.

iPhone XR telefonlarda bulunan A12 chip ve yüz tanıma özelliği gibi daha bir çok özelliğin anlatıldığı bölümde, daha sonra da bu özelliklerin kullanıcılara sağlayacağı avantajlarla birlikte, yaşatacakları deneyim üzerinde duruldu.

Buna bağlı olarak da, iPhone XR ile birlikte kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkaracağı belirtilen bazı seçilmiş uygulamalar önerildi. Bu uygulamalar arasında Sky Guide, HBO Now, Halide Camera, HomeCourt ve Clips gibi popüler uygulamalar da yer almakta.

Editörün seçtikleri, aynı zamanda iPhone XR'ın pil ömrünün çok daha uzun olduğundan (iPhone 8'den yaklaşık 1,5 saat kadar fazla), yüz tanıma özelliğinin getirdiği güvenlik avantajlarından da bahsediyor. Bu özellik şu an için Amerika'daki App Store kullanıcılarına sunuluyor ve sadece iPhone 8 ve iPhone X kullanıcılarını kapsıyor.

Apple bu stratejiyi yeni pazarlama taktiği olarak mı kullanıyor bilinmez fakat hızla düşen satış rakamları sonrasında, şirketin çok daha agresif bir politika izlediği gözleniyor. Apple Ocak ayında satış tablosunu açıklayacağını bildirdi. Bakalım tüm bu yeni stratejiler, şirketin satışlarında bir ivmelenme yaratacak mı?