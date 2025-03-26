iOS 19, teknoloji dünyasını karıştırdı. Sektörün iki bilindik ismi, iOS 19'un iMessage uygulaması üzerinden tartıştı. İşte yaşananlar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu sonbaharda yayımlayacağı iOS 19, teknoloji dünyasını karıştırdı. Açıklamalarına da güvendiğimiz ve sık sık haberlerde yer verdiğimiz iki güvenilir kaynak, iOS 19 yüzünden karşı karşıya geldi. Peki neler oluyor?

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Jon Prosser, katıldığı bir podcast yayınında iOS 19'a ilişkin tasarım örnekleri gösterdi. iMessage uygulamasına değinen Jon Prosser, iOS 19'un nasıl görüneceğine dair bir bakış atmamızı sağladı. Ancak bu açıklamalar, Bloomberg'den Mark Gurman'ın hoşuna gitmemişti.

Jon Prosser'e göre iOS 19'un iMessage uygulaması böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsü, iMessage uygulamasına çok büyük yenilikler geleceğini gözler önüne seriyor. Mesela ekranın üst kısmındaki butonlar değişecek. Klavye ile kelime önerileri bölümü ise dikkatle bakarsanız biraz daha yuvarlatılmış köşelere sahip.

Gelelim Mark Gurman'ın açıklamasına

Mark Gurman, yukarıda gördüğümüz iMessage uygulamasının çok eski yapılara dayandığını söyledi. Yani bu görüntülerin artık hiçbir geçerliliği yok. Gurman, Jon Prosser'in gerçek ekran görüntülerinden habersiz olduğunu ifade ederken, Apple'ın gerçekte ne yaptığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Jon Prosser'in katıldığı podcast yayınını aşağıdan izleyebilirsiniz