Elektrikler tam da en olmadık zamanda mı kesildi? Buzdolabı çalışmıyor, internet gitti, kombi de devre dışı kaldı... Hele bir de elektrik kesintileri sık yaşanıyorsa iyi bir jeneratör almak en mantıklı seçenek olacak.

Tabii jeneratör seçerken bazı noktalara dikkat etmek gerek. Kaç watt güç verdiğine bakmak tek başına her zaman yeterli olmayabilir. Aynı anda hangi cihazları çalıştıracağınız, ne kadar süre elektriğe ihtiyaç duyduğunuz, yakıt tüketimi ve ses seviyesi de önemli.

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Peki en iyi jeneratör markası hangisi? Bu rehberde jeneratör seçeneklerini ve özelliklerini inceledik.

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Jeneratörde kVA, Güç Faktörü ve Yakıt Tüketimi Nasıl Hesaplanır? - 2026

Jeneratör alırken karşınıza çıkan ilk terimlerden biri kVA. Motor gücünü anlatan kW değeriyle sık sık karıştırılıyor ama ikisi aynı şey değildir.

kVA ve kW Arasındaki Fark Nedir?

kVA, jeneratörün görünür güç kapasitesini, kW ise kullanılabilir aktif gücünü ifade ediyor. Aralarındaki ilişkiyi belirleyen değer de güç faktörü (PF). kW değerini bulmak için kVA ile güç faktörünü çarpmanız yeterli olacaktır. Örneğin güç faktörü 0,8 olan 5 kVA'lık bir jeneratör yaklaşık 4 kW aktif güç sunar. Güç faktörü 1 olan bir inverter modeldeyse 2,2 kVA, 2,2 kW güce karşılık gelebilir. Nitekim Aksa AAP2200i modelinin teknik belgesinde güç faktörü 1 olarak belirtiliyor. Bu yüzden yalnızca kVA değerine bakıp karar vermeyin, ürünün sürekli çıkış gücünü ve güç faktörünü de kontrol edin.

Ev İçin Kaç kVA Jeneratör Yeterli Olur?

Ev için jeneratör bakarken önce kesinti anında hangi cihazların açık kalmasını istediğinizi netleştirmeniz en doğrusu. Buzdolabı, aydınlatma, modem ve kombi gibi temel ihtiyaçlarla klima, elektrikli fırın, su ısıtıcısı ve hidroforu aynı anda çalıştırmak bambaşka güç gereksinimleri ortaya çıkarıyor.

Üstelik sadece cihazların normal çalışma gücünü toplamak da tek başına yetmiyor. Buzdolabı ve su pompası gibi motorlu cihazlar ilk çalıştıkları anda kısa süreliğine daha yüksek güç çekebiliyor. Bu yüzden cihazların ilk kalkış gücünü de hesaba katmak şart. En sağlıklısı, aynı anda çalıştıracağınız cihazların etiket değerlerini çıkarıp toplam yükü hesaplamak.

Jeneratörde Yakıt Tüketimi Saatlik Nasıl Hesaplanır?

Jeneratörün ne kadar yakıt yaktığını görmenin en pratik yolu, belirli bir yük altında harcadığı yakıtı çalışma süresine bölmek. Mesela 4 litre yakıtla 4 saat çalışan bir jeneratörün ortalama tüketimi saatte 1 litre olur. Tabii bu rakam cihazın hangi yük altında çalıştığına göre değişir.

Dizel, Benzinli ve İnverter Jeneratör Arasındaki Fark Nedir?

Jeneratör dünyasında yakıt türü kadar elektriğin üretilme ve düzenlenme biçimi de kritik rol oynuyor. Benzinli modeller taşınabilirlik ve ev tipi kullanımda öne çıkarken, dizel seçenekler daha yüksek güç ve uzun süreli kullanımda tercih ediliyor. Inverter ise bir yakıt türü değil, üretilen elektriğin dalga biçimini ve kararlılığını düzenleyen bir teknoloji.

İnverter Jeneratör Hassas Elektronik Cihazlarda Neden Tercih Edilir?

Bilgisayar, televizyon ve modem gibi elektronik eşyaları jeneratöre bağlayacaksanız inverter modeller iyi bir seçenek sunuyor. Bu teknolojide üretilen elektrik, elektronik devreler üzerinden daha kararlı bir dalga biçimine dönüştürülüyor. Böylece voltaj ve frekans dalgalanmaları daha kontrollü bir seviyede tutulabiliyor.

Dizel Jeneratör Hangi Kullanım Süresinde Avantaj Sağlar?

Jeneratörü uzun saatler çalıştırmanız gerekiyorsa dizel modeller ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Genelde işletmeler, atölyeler, şantiyeler ve yüksek güç ihtiyacı olan tesislerde dizel jeneratörlerin sık tercih edilmesinin arkasında bu dayanıklılık yatıyor. Ağır hizmete yönelik motor yapıları ve yüksek güç seçenekleri, onları yoğun kullanım alanları için güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Benzinli modellere göre daha ağır ve büyük olabilen dizel jeneratörlerin ilk alım maliyeti daha yüksek çıkabiliyor. Yine de uzun soluklu ve düzenli kullanımda yakıt tüketimi ile bakım giderlerini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani yalnızca yakıtın litre fiyatına odaklanmak yerine cihazın çalışma yükünü ve toplam çalışma saatini hesaba katmanız daha sağlıklı bir tablo sunar.

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Otomatik Devreye Girme (ATS) Sistemi Nasıl Çalışır?

Elektrik kesildiğinde dışarı çıkıp jeneratörün ipini çekmek ya da marşa basmak istemiyorsanız ATS sistemi işinizi oldukça kolaylaştırıyor. ATS, şebeke elektriğini sürekli izliyor. Kesinti yaşandığında jeneratöre çalışma sinyalini gönderiyor ve jeneratör çıkışı uygun seviyeye geldiğinde yükü şebekeden jeneratöre aktarıyor. Elektrik tekrar geldiğinde bu kez yükü yeniden şebekeye bağlıyor. Ardından jeneratör bir süre yüksüz çalışarak soğuyor ve kendi kendine duruyor. Aksa, otomatik çalışma donanımına sahip sistemlerinde kesinti sonrasında devreye girme süresini en fazla 8-10 saniye olarak açıklıyor.

Honda, Yamaha ve Hyundai Jeneratörleri Nasıl Ayrışıyor?

Honda ve Yamaha, özellikle taşınabilir inverter jeneratörlerde güçlü seçenekler sunuyor. Hyundai ise küçük kamp jeneratörlerinden daha yüksek kapasiteli benzinli ve dizel modellere uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Marka ve model Yakıt / teknoloji Sürekli güç Maksimum güç Öne çıkan özellik Honda EU22i Benzinli inverter 1,8 kVA 2,2 kVA Kompakt tasarım, Eco-Throttle Yamaha EF2200iS Benzinli inverter 1,8 kVA 2,2 kVA 25 kg ağırlık, düşük yükte uzun çalışma Hyundai G2800i Benzinli inverter - 2,8 kVA Taşınabilir inverter seçenek Hyundai HHY7250E Benzinli - 7,5 kVA Elektrikli ve ipli çalıştırma

Honda ve Yamaha İnverter Modelleri Hangi Kullanıma Uygun?

Honda EU22i, taşınabilir ve inverter yapılı bir jeneratör arayanların değerlendireceği modellerden biri. 1,8 kVA sürekli ve 2,2 kVA maksimum çıkış gücü sunuyor. Yaklaşık 21 kg ağırlığında olması taşımayı pratikleştirirken, Eco-Throttle sistemi yüke göre motor devrini ayarlayarak yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı oluyor.

Yamaha EF2200iS de benzer güç sınıfında yer alıyor. 1,8 kVA nominal ve 2,2 kVA maksimum çıkış veren bu model 25 kg ağırlığında ve ekonomi kontrolü açıkken çeyrek yükte 10,5 saate kadar çalışabiliyor. Honda daha hafif gövdesiyle öne çıkarken Yamaha'nın yakıt deposu 4,7 litre kapasite sunuyor. Kamp, karavan, küçük elektronikler ve sınırlı yedek güç ihtiyacı için her iki model de değerlendirilebilir.

Hyundai Jeneratörleri Fiyat Dengesinde Nerede Duruyor?

Hyundai'nin ürün gamında küçük inverter modellerden daha yüksek güç üreten benzinli ve dizel jeneratörlere kadar farklı alternatifler bulunuyor. Örneğin G2800i, 2,8 kW güç sınıfındaki inverter modeller arasında yer alırken daha yüksek kapasite isteyenler için 7,5 kVA sınıfındaki HHY7250E gibi benzinli seçenekler de mevcut. Üst segment inverter modellerle kıyaslandığında Hyundai daha ulaşılabilir alternatifler sunabiliyor.

Markalar Arasında Ses Seviyesi (dB) Nasıl Değişiyor?

Ses seviyesi, özellikle ev bahçesinde ya da kamp alanında saatlerce çalışacak bir jeneratörde göz ardı edilmemesi gereken bir detay. Üreticilerin paylaştığı dB değerlerini incelerken ölçüm mesafesine ve jeneratörün hangi yük altında çalıştığına mutlaka dikkat edin.

Aksa, Teksan ve Emsa: Yerli Jeneratör Markaları Ne Sunuyor?

Daha yüksek güç ihtiyacınız varsa ya da jeneratörü birkaç cihaz yerine bir binanın veya işletmenin enerjisi için düşünüyorsanız Aksa, Teksan ve Emsa gibi yerli markaları da inceleyebilirsiniz. Bu markalar portatif modellerin yanında endüstriyel, kabinli, mobil ve doğal gazlı çözümler üretiyor.

Aksa ve Teksan Jeneratörleri Hangi Güç Aralıklarında Üretiliyor?

Aksa'nın ürün gamı oldukça geniş bir skalaya yayılıyor. Marka 1-10 kVA aralığında taşınabilir benzinli ve dizel jeneratörler sunarken sabit dizel modellerde 4-3.000 kVA aralığına çıkıyor. Doğal gazlı, hibrit ve marin jeneratör seçenekleri de bulunuyor; örneğin AAP2200i, 2 kW nominal ve 2,2 kW maksimum güç sunan taşınabilir inverter modellerden biri.

Teksan tarafında ise dizel jeneratör ürün gamı 9 kVA'dan 4.500 kVA'ya kadar uzanıyor. Doğal gazlı modellerde 27-1.240 kVA, portatif Teksan Mini serisinde ise 1.000-8.300 W arasında seçenekler sunuluyor. Bu geniş aralık hem küçük ölçekli yedek güç ihtiyaçlarına hem de büyük işletme projelerine hitap ediyor.

Emsa Modellerinin Öne Çıktığı Kullanım Alanları

Emsa özellikle dizel jeneratör tarafında geniş güç alternatifleri sunuyor. 5,9 kVA seviyesindeki küçük modellerden binlerce kVA gücündeki endüstriyel sistemlere kadar uzanan çözümler bulunuyor. Dolayısıyla Emsa, işletmeler, üretim tesisleri, veri merkezleri ve büyük enerji projeleri için çözüm sunuyor.

Yerli Jeneratör Markalarında Servis Ağı ve Yedek Parça Erişimi Nasıl?

Jeneratör alırken işin satış sonrası tarafını da mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Yağ filtresi, hava filtresi, akü, alternatör ya da kontrol paneli gibi parçalarda aksaklık yaşandığında cihazı çalışır tutabilmek kritik. Özellikle işletmeler için arıza sebebiyle jeneratörün devre dışı kalması ciddi aksaklıklara yol açabiliyor.

Jeneratör Fiyatları 2026: Güç ve Yakıt Tipine Göre

Jeneratör fiyatlarında güç kapasitesi, yakıt tipi ve inverter teknolojisi belirleyici rol oynuyor. Küçük bir benzinli modelle otomatik transfer panolu, kabinli ve yüksek kapasiteli bir dizel sistem arasında ciddi fiyat farkları bulunuyor. Bu yüzden alım öncesinde yalnızca bütçenize değil, gerçekten kaç kVA güce ihtiyacınız olduğuna da net karar vermeniz gerekiyor.

Ev Tipi Jeneratör Ne Kadar?

Ev tipi kullanıma yönelik birkaç bin watt gücündeki benzinli jeneratörler yaklaşık 14-25 bin TL bandında bulunabiliyor. Satış listelerinde Hyundai HHY3300 için 14.112 TL, HHY3500 içinse yaklaşık 20.756 TL seviyeleri görülüyor. Daha gelişmiş inverter seçeneklerde fiyat 30 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

Honda EU22i gibi 2,2 kVA maksimum çıkış sunan inverter modellerdeyse fiyat yaklaşık 86.359 TL civarında listeleniyor. Marka, inverter teknolojisi ve çalışma özellikleri bu farkta önemli rol oynuyor, yani aynı güç sınıfındaki iki cihazın fiyatı birbirinden belirgin şekilde ayrılabiliyor.

Dizel ve Benzinli Modeller Fiyat Olarak Nasıl Ayrışıyor?

Küçük ve orta güç sınıfında benzinli jeneratörler daha ulaşılabilir seviyelerde bulunurken dizel modellerde motor, kabin, marş sistemi ve yüksek güç kapasitesi maliyeti yukarı çekebiliyor. Örneğin Hyundai'nin 7,5 kVA sınıfındaki benzinli HHY7250E modeli yaklaşık 46.158 TL, dizel DHY9000E modeli ise yaklaşık 64.680 TL seviyesinde listeleniyor.

Daha yüksek kapasiteli endüstriyel dizel sistemlerde rakamlar çok daha yükseliyor. PROGEN'in güncel ilanlarında kabinli ve otomatik transfer panolu 35 kVA jeneratör 225 bin TL, 220 kVA model ise 516 bin TL seviyesinde listelenmiş görünüyor.

Jeneratör Kurulum ve Kablolama Maliyeti Kaç TL?

Jeneratörü almak işin yalnızca bir kısmı. Bunun yanında cihazın yerleştirilmesi, elektrik panosuna bağlantısı, kablolama, topraklama ve gerekirse ATS kurulumu da ek maliyet yaratıyor. Özellikle bütün evi ya da işletmeyi besleyecek sistemlerde bağlantıyı uzman bir elektrikçinin yapması gerekiyor. Montajı için 1.500-38.500 TL, jeneratör kurulumu içinse 1.000-67.000 TL aralığında teklifler bulunuyor; bu geniş farkın temel sebebi bazı işlerin yalnızca hazır kabloların bağlanmasından ibaret olması.

Jeneratör Markaları: Kullanıcı Yorumları

Jeneratör yorumlarını incelerken yalnızca yıldız puanına takılıp kalmamak gerekiyor. İlk çalıştırmada sorunsuz devreye girip girmediği, yük altındaki sesi, yakıt tüketimi ve bakım kolaylığı çok daha belirleyici. Elektrik kesildiğinde ihtiyaç duyduğunuz cihaz tam o sırada sorun çıkarırsa kimse memnun kalmaz.

Kullanıcılar Hangi Markanın Daha Sessiz Çalıştığını Söylüyor?

Sessizlik başlığında Honda ve Yamaha'nın inverter modelleri öne çıkıyor. Honda EU22i'nin çeyrek yükte 7 metre mesafeden 53 dB(A), Yamaha EF2200iS'nin aynı yükte 57 dB(A) ses seviyesi sunduğu ifade ediliyor. Yine de bu değerler yük arttıkça değişebiliyor. Kullanıcı yorumlarını okurken jeneratörün nerede ve ne kadar yük altında çalıştığına bakmak önemli, açık alanda fark edilmeyen bir ses, evin hemen yanında ya da kamp alanında yorucu olabiliyor.

Yorumlarda İlk Çalıştırma ve Bakım Süreci Nasıl Anlatılıyor?

Jeneratörü ilk kez çalıştırmadan önce yağ seviyesini, yakıt durumunu ve bağlantıları kontrol etmek gerekiyor. Özellikle benzinli modellerde ilk çalıştırma adımları, jikle kullanımı ve ısınma süresi modele göre değişebiliyor. Bu nedenle kutudan çıkan kullanım kılavuzunu incelemeden doğrudan çalıştırmaya geçmemek en iyisi.

Bakım tarafında motor yağı, hava filtresi, yakıt filtresi ve buji gibi parçalar öne çıkıyor. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa yakıtın depoda beklemesine dair üreticinin saklama talimatlarına uymak da önemli.

Uzun Süreli Elektrik Kesintisi Yaşayanların Ortak Önerisi Ne?

Uzun kesintilerde verilebilecek ilk tavsiye, tüm cihazları aynı anda çalıştırmaya zorlamamak. Önce buzdolabı, aydınlatma, iletişim cihazları ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz temel ekipmanları belirlemek, gereğinden büyük ve pahalı bir jeneratör almanın önüne geçebiliyor.

Yükü önceliklendirin: Temel cihazları belirleyip kapasiteyi buna göre planlayın.

Konumu doğru seçin: Jeneratörü kesinlikle ev içinde, garajda, bodrumda ya da kapalı balkonda çalıştırmayın.

Karbonmonoksit riskine dikkat edin: Renksiz ve kokusuz olan bu gaz kapalı alanlarda hızla birikerek zehirlenmeye yol açabilir; Sağlık Bakanlığı da kapalı veya yetersiz havalandırılan alanlarda çalıştırılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Jeneratör Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Honda mı Hyundai mı?

Taşınabilir inverter jeneratör, düşük ses ve kompakt yapı arıyorsanız Honda EU22i gibi seçeneklere bakabilirsiniz. Daha geniş güç aralığında ve farklı bütçelerde alternatif arıyorsanız Hyundai'nin benzinli, dizel ve inverter modellerini inceleyebilirsiniz. Karar verirken yalnızca markaya değil, sürekli çıkış gücüne, yakıt tüketimine ve garanti koşullarına birlikte bakın.

Jeneratör Kaç Saat Kesintisiz Çalışır?

Çalışma süresi yakıt deposuna, motor yapısına ve bağlı yüke göre değişiyor. Örneğin Yamaha EF2200iS çeyrek yükte 10,5 saate kadar çalışabilirken nominal yükte bu süre 4,2 saate iniyor, Honda EU22i içinse nominal yükte yaklaşık 3,5 saatlik süre belirtiliyor. Tek bir değeri her koşulda geçerli saymamak gerekiyor.

Jeneratör Kapalı Alanda Neden Çalıştırılmamalı?

Yakıt yakan jeneratörler egzoz gazı üretir ve içindeki karbonmonoksit kapalı alanlarda hızla birikerek ölümcül zehirlenmelere neden olabilir. Kokusu ve rengi olmadığı için fark edilmesi zordur. Cihazı yalnızca açık havada, egzoz gazının kapı, pencere ve havalandırma girişlerinden uzaklaşabileceği bir noktada çalıştırın, garaj kapısı açık olsa bile garaj içinde kullanmayın ve mümkünse yaşam alanlarında karbonmonoksit dedektörü bulundurun.

Jeneratör Bakımı Ne Sıklıkla Yapılır?

Bakım aralığı marka, model, çalışma saati ve kullanım koşullarına göre değişiyor. Motor yağı, hava filtresi, yakıt sistemi ve buji kontrollerini kullanım kılavuzundaki aralıklara göre yapmak gerekiyor ve cihaz uzun süre çalışmasa bile düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önem taşıyor.