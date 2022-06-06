M2 İşlemciili Macbook Pro ve Macbook Air Tanıtıldı

Apple'ın son 2 yıldır ürettiği M serisi işlemciler, taşınabilir bilgisayarlarında yüksek kapasiteli işler yapabileceğini kanıtladı. M1 işlemcili Macbook Air, neredeyse bir nesil önceki Macbook Pro'lar kadar üst düzey performans sunuyordu.
Şimdi o işlemcinin yeni sürümüne sahip yepyeni bir Macbook Air ile karşı karşıyayız.
Karşınızda yeni M2 işlemcili, yepyeni Macbook Air!
Yukarıdaki görsellerden anlaşıldığı üzere Apple, yeni Macbook Air'ın tasarımında M1 Max ve M1 Pro işlemcilere sahip Macbook Pro'ların tasarımından epey ilham almış. Klasik Apple çiklet klavyesinin eşlik ettiği gövdeye bu kez daha üst segment ürünlerde kullanılan renkler eşlik ediyor. Ayrıca bilgisayarla birlikte -her ne kadar eski nesil manyetik giriş de olsa- örgü kaplamaya sahip güç kablosu geliyor.
Macbook Air M2 teknik özellikleri:
- İşlemci: Apple M2
- 8 çekirdek
- 10 çekirdek GPU
- Ekran: 13,6 inç Liquid Retina, 500 nit parlaklık, 1 milyon renk
- Depolama: Maksimum 2 TB
- RAM: Maksimum 24 GB
- Batarya: 18 saat pil ömrü (Standart kullanım, kapasite henüz açıklanmadı)
- 4 adet hoparlör
- MagSafe güç girişi
- MagSafe klavye
- Touch ID parmak izi okuyucu
- 1,2 kilogram ağırlık
- 11,3 mm kalınlık
M2 işlemcili yeni ve gıcır gıcır Macbook Pro karşınızda!
Apple'ın üst segment dizüstü bilgisayar modellerinin başlangıcı olan 13 inçlik Macbook Pro, bu modelle birlikte baştan aşağıya yenilenmiş oldu. Tasarım açısından ciddi bir değişiklik yok, ancak performans açısından son görseldeki veriler bize durumu özetliyor. Intel işlemciye sahip son Macbook Pro 13 inç'e kıyasla 3,4 kat daha hızlı olan yeni model, aynı zamanda M1'li versiyondan da %39 daha hızlı. Yani Apple, kısa süre içerisinde yaklaşık 2 kat daha hızlı bir bilgisayar üretmeyi başardı.
MacBook Pro M2 13 inç teknik özellikleri:
- İşlemci: Apple M2
- 8 çekirdek
- 10 çekirdek GPU
- Ekran: 13 inç Retina, 500 nit parlaklık, P3 renk aralığı
- Depolama: Maksimum 2 TB
- RAM: Maksimum 24 GB
- Batarya: 20 saat pil ömrü (Standart kullanım, kapasite henüz açıklanmadı)
- Studio kalitesinde mikrofonlar
- Wi-Fi 6
- MagSafe klavye ve Touch Bar
- USB-C Thunderbolt giriş
- Aktif soğutma sistemi
- Ağırlık ve kalınlık bilgisi henüz paylaşılmadı
M2'li Macbook Pro ve Macbook Air fiyatı:
- 13.6" MacBook Air (M2) - ₺25.999
- 13" MacBook Pro (M2) - ₺27.999
Yeni Macbook Pro 27.999 TL, yeni Macbook Air 25.999 TL başlangıç fiyatına sahip. Ürünler Apple'ın eğitim paketleriyle yaklaşık daha ucuza alınabilecek.