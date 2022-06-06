M2 İşlemciili Macbook Pro ve Macbook Air Tanıtıldı

Apple, yeni işlemcisi ve yeni bilgisayarıyla karşımızda. Yeni nesil Macbook Air, serinin köklerinden kopmadan M2 işlemcisi sayesinde yüksek performans vadediyor.

Apple'ın son 2 yıldır ürettiği M serisi işlemciler, taşınabilir bilgisayarlarında yüksek kapasiteli işler yapabileceğini kanıtladı. M1 işlemcili Macbook Air, neredeyse bir nesil önceki Macbook Pro'lar kadar üst düzey performans sunuyordu.

Şimdi o işlemcinin yeni sürümüne sahip yepyeni bir Macbook Air ile karşı karşıyayız.

Karşınızda yeni M2 işlemcili, yepyeni Macbook Air!

Yukarıdaki görsellerden anlaşıldığı üzere Apple, yeni Macbook Air'ın tasarımında M1 Max ve M1 Pro işlemcilere sahip Macbook Pro'ların tasarımından epey ilham almış. Klasik Apple çiklet klavyesinin eşlik ettiği gövdeye bu kez daha üst segment ürünlerde kullanılan renkler eşlik ediyor. Ayrıca bilgisayarla birlikte -her ne kadar eski nesil manyetik giriş de olsa- örgü kaplamaya sahip güç kablosu geliyor.

Macbook Air M2 teknik özellikleri:

İşlemci: Apple M2 8 çekirdek 10 çekirdek GPU

Apple M2 Ekran: 13,6 inç Liquid Retina, 500 nit parlaklık, 1 milyon renk

13,6 inç Liquid Retina, 500 nit parlaklık, 1 milyon renk Depolama: Maksimum 2 TB

Maksimum 2 TB RAM: Maksimum 24 GB

Maksimum 24 GB Batarya: 18 saat pil ömrü (Standart kullanım, kapasite henüz açıklanmadı)

18 saat pil ömrü (Standart kullanım, kapasite henüz açıklanmadı) 4 adet hoparlör

MagSafe güç girişi

MagSafe klavye

Touch ID parmak izi okuyucu

1,2 kilogram ağırlık

11,3 mm kalınlık

M2 işlemcili yeni ve gıcır gıcır Macbook Pro karşınızda!

Apple'ın üst segment dizüstü bilgisayar modellerinin başlangıcı olan 13 inçlik Macbook Pro, bu modelle birlikte baştan aşağıya yenilenmiş oldu. Tasarım açısından ciddi bir değişiklik yok, ancak performans açısından son görseldeki veriler bize durumu özetliyor. Intel işlemciye sahip son Macbook Pro 13 inç'e kıyasla 3,4 kat daha hızlı olan yeni model, aynı zamanda M1'li versiyondan da %39 daha hızlı. Yani Apple, kısa süre içerisinde yaklaşık 2 kat daha hızlı bir bilgisayar üretmeyi başardı.

MacBook Pro M2 13 inç teknik özellikleri:

İşlemci: Apple M2 8 çekirdek 10 çekirdek GPU

Apple M2 Ekran: 13 inç Retina, 500 nit parlaklık, P3 renk aralığı

13 inç Retina, 500 nit parlaklık, P3 renk aralığı Depolama: Maksimum 2 TB

Maksimum 2 TB RAM: Maksimum 24 GB

Maksimum 24 GB Batarya: 20 saat pil ömrü (Standart kullanım, kapasite henüz açıklanmadı)

20 saat pil ömrü (Standart kullanım, kapasite henüz açıklanmadı) Studio kalitesinde mikrofonlar

Wi-Fi 6

MagSafe klavye ve Touch Bar

USB-C Thunderbolt giriş

Aktif soğutma sistemi

Ağırlık ve kalınlık bilgisi henüz paylaşılmadı

M2'li Macbook Pro ve Macbook Air fiyatı:

13.6" MacBook Air (M2) - ₺25.999

13" MacBook Pro (M2) - ₺27.999

Yeni Macbook Pro 27.999 TL, yeni Macbook Air 25.999 TL başlangıç fiyatına sahip. Ürünler Apple'ın eğitim paketleriyle yaklaşık daha ucuza alınabilecek.