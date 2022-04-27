Apple'ın müzik platformu Apple Music, uzun süredir değişmeyen abonelik fiyatlarında bugün devasa bir zam yaptı. Apple, abonelik fiyatlarını %40'tan fazla artırdı.

Apple’ın Spotify’a rakip olarak piyasaya sürdüğü müzik platformu Apple Music, günümüzde pek çok kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediyor. Ülkemizde de aktif olarak hizmet veren platform, bugün ise abonelerini üzecek bir haberle gündeme geldi. Rakiplerine göre artan fiyatlara rağmen kendi fiyatlarını aynı seviyede tutan Apple Music, ne yazık ki en sonunda zamlandı.

Türkiye’de tüm cihazlarına artan döviz kurunun ardından devasa zamlar yapan Apple, son olarak Apple Music’in abonelik fiyatlarını da artırdı. Yeni fiyatlarla birlikte Apple Music’in en ucuz paketi olan öğrenci paketi, 6,99 TL’den 9,99 TL’ye yükseldi. Apple Music’in tüm paketlerinin yeni fiyatları şu şekilde oldu:

Apple Music yeni fiyatları

Öğrenci paketi: 6,99 TL -> 9,99 TL

6,99 TL -> 9,99 TL Bireysel paket: 13,99 TL -> 19,99 TL

13,99 TL -> 19,99 TL Aile paketi: 20,99 TL -> 29,99 TL

Mevcut aboneler, 1 ay daha eski fiyattan kullanmaya devam edecek:

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut Apple Music aboneleri, bir ay daha müzik hizmetinden eski fiyatlarla faydalanmaya devam edebilecekler. Bu süre sonundaysa Apple Music için belirlenen zamlı fiyatlar geçerli olacak.