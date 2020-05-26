Apple Pro Display XDR, Yılın Ekranı Ödülünün Sahibi Oldu

Apple tarafından profesyoneller için tasarlandığı söylenen ve kullanıcılar tarafından çok beğenilen Pro Display XDR, önemli bir ödül kazanmayı başardı. Ekran tasarımı, The Society for Information Display tarafından düzenlenen yarışmada ‘Yılın Ekranı’ dalında verilen ödülün sahibi oldu.

Apple, geçtiğimiz yıl iş dünyası için yüksek donanım özellikleriyle donatılan Pro Display XDR ürününün tanıtımını yapmıştı. Sahip olduğu özellikleriyle dikkat çeken ürün, yüksek fiyatına rağmen profesyonel kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmüştü. Bugün gelen yeni bir haberle birlikte ekran, tasarım alanında en iyilerden olduğunu kanıtlamış oldu. Apple’ın iddialı ürünü, saygın bir kuruluş olan The Society for Information Display tarafından düzenlenen 26. Ekran Endüstrisi Ödülleri’nde ‘Yılın Ekranı’ kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu.

2020 yılı için düzenlenen yarışmada pek çok firma, en iyi olmak amacıyla yarışırken Apple’ın üzerinde çok çalışılan tasarımı dikkat çekmeyi bildi. Ekran Endüstrisi Ödülleri’nin yıllardır süren istikrarlı ve prestijli bir yapım olduğunu ve giyilebilir teknolojiyle artırılmış gerçeklik başta olmak üzere daha pek çok alanda teknolojik gelişmeleri ele alan The Society for Information Display, törenin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Pro Display XDR, ödülü hak etti:

Törende verilen ödüllerin en önemli teknolojik gelişmelere ve öne çıkan özellikleriyle fark yaratan ürünlere verildiğini söyleyen The Society for Information Display, bu yıl 'Yılın Ekranı' dalındaki ödülün Apple’ın Pro Display XDR ürünü tarafından hak edildiğini aktardı. Sahip olduğu devasa 32 inç LCD paneli, 6K Retina çözünürlüğü ve 20 milyonu aşan pikseliyle profesyonel ekran özellikleri konusunda yeni bir çıta koyduğu söylenen Pro Display XDR, satışa sunulduğu tarihten itibaren çok sayıda kullanıcının tercihi olmayı başardı.

Özellikle fotoğraf sanatçıları, video editörleri, 3D animasyon geliştiricileri ve renk uzmanları gibi renk doğruluğuna ve gerçekçi görüntü tasarımına dayanan profesyonel işlerde kullanılmak için satın alınan Pro Display XDR’nin 10 bit renk derinliğine sahip olduğu da biliniyor. Barındırdığı özelliklerle içerik oluşturma ve iş akışını yönetme gibi konularda gereksinimleri fazlasıyla karşılayan ürün, bakalım bundan sonra karşımıza ne şekillerde çıkacak.