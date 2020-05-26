iPhone 12'nin USB Type-C ile Geleceği Söyleniyor

Apple ile ilgili ortaya atılan son iddialar, şirketin iPhone 12'yle birlikte USB Type-C bağlantısına geçiş yapabileceğini ortaya koyuyor. Hatta iddialara göre şirket, USB Type-C bağlantılı iPhone 12'nin bir prototipini de üretti. Ancak bu iPhone'un henüz seri üretime geçmediği ifade ediliyor.

Daha önce Apple ürünleri hakkında pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren bir Twitter hesabı tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte Lightning girişine veda ederek en güncel kablolu bağlantı standartlarından biri olan USB Type-C'ye geçiş yapacak.

İddialara göre Apple, Type-C geçişine oldukça sıcak bakıyor ve bu kapsamda USB Type-C girişine sahip bir iPhone 12 prototipi dahi üretmiş durumda. Yine de şirket bu konuda nihai kararını vermiş değil ve bu nedenle Type-C'li iPhone 12 henüz seri üretime girmedi.

Apple, iPhone 12'de Lightning girişi tercih edip, iPhone 13'te "Smart Connector"e geçiş yapabilir

Aslına bakacak olursak Apple'ın Lightning girişinden vazgeçme isteği yeni bir şey değil. Hatta bu konuda daha önce ortaya atılan iddialar, şirketin tüm bağlantıları kaldırmak istediğini ortaya koyuyordu. Yani piyasaya sürülecek yeni iPhone modellerinde herhangi bir kablolu bağlantı girişi bulunmayacaktı. Ancak bunnu günümüz teknolojileri için erken olduğunu düşünen Apple, bu fikirden geçici olarak vazgeçti.

Ortaya atılan diğer iddialara göre ise Apple, yeni iPhone modellerinde "Smart Connector" bağlantısına geçiş yapacak. Ancak tüketiciler, Smart Connector ile iPhone 12 değil iPhone 13 serisi ile tanışacaklar. Doğal olarak bu senaryoda iPhone 12'ler Lightning ile kutudan çıkacak.

Bu bağlantı türü, iPhone'ların çok daha fazla aksesuar desteklemesini, hatta iPhone'ların klavye ve fare ile kullanılmasını bile sağlayabilir. Ancak tüm bunların şimdilik birer iddia olduğunu ve nihai kararın Apple tarafından verileceğini unutmamak gerekiyor.